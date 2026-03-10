Serie B, UFFICIALE: l’Empoli esonera Dionisi e affida la panchina a Fabio Caserta

Tempo di lettura: ~3 min

Serie B, cambio in panchina all’Empoli: esonerato Dionisi, arriva Fabio Caserta

Il club toscano svolta dopo gli ultimi risultati: Fabio Caserta nuovo allenatore dell’Empoli, contratto fino al 2026 e primo allenamento al Castellani

Il campionato di Serie B entra in una fase cruciale della stagione e arrivano anche le prime scosse sulle panchine. L’Empoli Football Club ha ufficializzato un importante cambio tecnico: il club ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Alessio Dionisi, insieme ai membri del suo staff.

Al suo posto arriva Fabio Caserta, che guiderà la prima squadra azzurra fino al 30 giugno 2026. La società ha già programmato il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico nel pomeriggio, al campo sussidiario dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena.

Empoli, ufficiale l’esonero di Alessio Dionisi

La società toscana ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale, annunciando la fine del rapporto professionale con Alessio Dionisi, che lascia la guida tecnica della prima squadra insieme ai collaboratori Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.

Il club ha voluto comunque sottolineare la stima nei confronti dell’allenatore e del suo staff, ringraziandoli per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo trascorso sulla panchina azzurra.

La dirigenza dell’Empoli ha espresso pubblicamente gratitudine per il lavoro svolto, augurando a Dionisi e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia dal punto di vista umano sia professionale.

Fabio Caserta nuovo allenatore dell’Empoli

Contestualmente all’esonero di Dionisi, l’Empoli ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Sarà Fabio Caserta a guidare la squadra nella fase finale della stagione.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e ha già iniziato il lavoro con il gruppo squadra: il primo allenamento è stato fissato per le 14:30 presso il campo sussidiario dello stadio Castellani.

La scelta della società punta su un allenatore che conosce molto bene il campionato di Serie B, competizione nella quale ha già ottenuto risultati importanti.

La carriera di Fabio Caserta tra promozioni e playoff

Nato il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo, Fabio Caserta ha costruito negli anni un percorso significativo sia da calciatore sia da allenatore.

Dopo la carriera in campo, il suo percorso in panchina inizia nella stagione 2016/2017 come vice allenatore della Juve Stabia in Serie C. L’anno successivo diventa allenatore della squadra campana e riesce a conquistare una storica promozione in Serie B, centrata con largo anticipo.

Nel 2020/2021 passa alla guida del Perugia Calcio, con cui ottiene subito un’altra promozione nel campionato cadetto.

Successivamente siede sulla panchina del Benevento Calcio, portando la squadra al settimo posto e alla semifinale playoff di Serie B.

Il suo percorso prosegue poi con esperienze sulle panchine di Cosenza Calcio, US Catanzaro 1929 e SSC Bari. Proprio con il Catanzaro, nella stagione 2024/2025, ha raggiunto la semifinale playoff di Serie B, confermando la sua capacità di competere ai vertici del campionato.

Serie B, Empoli riparte con Caserta

Con questo cambio in panchina, l’Empoli prova a dare una svolta alla stagione di Serie B, puntando sull’esperienza di un allenatore abituato a lavorare in contesti competitivi e a gestire squadre con obiettivi ambiziosi.

I prossimi risultati diranno se la scelta della società toscana riuscirà a rilanciare le ambizioni del club nel campionato cadetto.