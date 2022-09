SGF. Donne e Diritti: Rischio chiusura Guardia Medica

San Giovanni in Fiore, 23 ott. - Per volontà di chi sgoverna la sanità pubblica in Calabria, commissari e Istituzioni, sta per perpetrarsi l'ennesima sottrazione di un servizio alla Comunità San Giovannese e Silana. Abbiamo saputo che stanno per chiudere il servizio di guardia medica per il venir meno di 3 su quattro operatori sanitari.

Per l'ennesima volta, come Donne e Diritti, ci stiamo fortemente opponendo e mobilitando contro questa assurda spoliazione. Non si può gestire con un solo medico un servizio cosi importante per le comunità dell'intera area Silana. Come Donne e Diritti abbiamo già provveduto a denunciare il tutto alle autorità competenti a chiedere il sosteno della Rete di

"Comunità competente" auspicando l'impegno e l'interessamento dei tanti neoconsiglieri regionali.

Noi di Donne e Diritti, non ci fermeremo.

Donne e Diritti