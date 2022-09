Si fingeva finanziere, arrestato da quelli veri. Aveva falso tesserino, in ristorante si è spacciato per generale.

MONTEGIORDANO, 01 SET - Si qualificava falsamente come finanziere mostrando un falso tesserino di riconoscimento riportante il grado di maresciallo capo e decisamente del tutto simile a quelli autentici e relativa placca metallica di polizia, ma è stato individuato e arrestato dai finanzieri, quelli veri, della Tenenza di Montegiordano. L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, millantava negli esercizi commerciali in cui si recava, di essere un appartenente alla Guardia di finanza, paventando anche compiti di vigilanza e controllo nei confronti delle stesse Fiamme gialle di Montegiordano. Grazie ad una serie di attività di osservazione pedinamento, i finanzieri veri hanno colto sul fatto il falso collega nel momento in cui, con la famiglia al seguito, si qualificava come "generale" della Guardia di finanza in un ristorante di Roseto Capo Spulico esibendo il falso tesserino. L'uomo, R.R., di 45 anni, nato a Pozzuoli e residente a Napoli, è stato quindi arrestato per contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto e possesso di segni distintivi contraffatti. Il tesserino di riconoscimento e la placca metallica sono stati sequestrati.