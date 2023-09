Siamo tutti Betania. Manifestiamo contro il rischio chiusura delle strutture socio-assitenziali. Si terrà lunedì 7 agosto alle 10:00 difronte Palazzo De Nobili, sede dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro, il sit-in degli ospiti, delle famiglie e degli operatori di Fondazione Betania e delle altre strutture socio-assistenziali del territorio. Il sit-in voluto dal Forum del Terzo Settore di Catanzaro/Soverato è stato organizzato per dare sostegno e vicinanza a Fondazione Betania e alle altre strutture socio-assistenziali che rischiano, dopo l’istanza di fallimento che ha colpito Betania, di chiudere per i ritardi accumulati nel pagamento delle rette da parte della P.A. e per gli effetti del nuovo regolamento regionale che, con le sue iniquita', sta mettendo in ginocchio tutto il settore socio-assistwnziale.

La manifestazione, a cui stanno aderendo diverse organizzazioni del Terzo Settore e dei Sindacati, vuole, tra l’altro, evidenziare lo scollegamento ormai intollerabile fra la P.A. e le organizzazioni del sociale.

Si manifesta per dare dignità ai servizi, agli ospiti e ai lavoratori che da diversi mesi non percepiscono lo stipendio.

La chiamata a raccolta del Forum del Terzo Settore di Catanzaro/Soverato è rivolta non solo agli addetti ai lavori ma a tutta la cittadinanza perché se chiudono le strutture che offrono assistenza si rischia una bomba sociale di proporzioni devastanti. Centinaia fra anziani, disabili, minori, donne vittime di violenza ... privati di assistenza e centinaia di lavoratori senza una occupazione.

È un’emergenza; è una richiesta di sostegno e aiuto.

Fondazione BETANIA