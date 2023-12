I Bambini di Simeri celebrano la tradizione delle vestizioni durante la Festa di Ognissanti

Simeri è una piccola frazione del comune di Simeri Crichi. Per poter svolgere delle attività bisogna spostarsi dal borgo. La parrocchia e l’oratorio rimangono però dei punti di riferimento per tanti. In occasione della festività di Ognissanti, il parroco Don Francesco Cristofaro, affiancato da un valido gruppo di catechisti, ha voluto proporre a tutti i bambini di voler conoscere e vestire l’abito del proprio santo. La proposta è stata accolta da tutti.

Ed ecco il risultato. Per due sabati consecutivi, i catechisti hanno preparato i fanciulli con diversi momenti di riflessione, e la festa del perdono. Questa mattina, giorno dedicato ai santi, tutti i bambini, accompagnati dai genitori, si sono dati appuntamento presso il “Calvario” per muoversi in processione verso la Chieda per la celebrazione della Santa Messa.

C’è chi ha vestito l’abito di San Francesco e chi di Sant’Antonio o San Giuseppe. Così come le bimbe hanno vestito Santa Chiara, Santa Lucia, Santa Rita o l’abito della Vergine Maria