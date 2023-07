Smart Road. Pali neri sulla A2 - l'autostrada Salerno-Reggio Calabria diventa 'intelligente' Video

Molti di voi avranno notato dei pali neri lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Questi pali sono una novità assoluta. Tuttavia, non sono presenti solo lungo questa tratta. Altre autostrade hanno adottato la stessa soluzione. Ma a cosa servono e chi li ha installati? Questa innovazione è dovuta alla rivoluzione digitale, che coinvolge anche le infrastrutture stradali. In questo caso, l'Italia si pone all'avanguardia in Europa nell'adozione di questa tecnologia. Il progetto si chiama Smart Road ed è promosso da Anas, con l'obiettivo di rendere le strade e le autostrade sempre più intelligenti, al fine di ottimizzare gli spostamenti su gomma, migliorare la sicurezza e gestire il traffico in modo più efficiente.

I protagonisti principali di questa iniziativa sono proprio i pali neri, noti anche come Flying poles (pali volanti), che saranno dotati di sensori e forniranno il servizio di connessione Wi-Fi ai veicoli in movimento. Lungo queste future Smart Road, quindi, sorgeranno tali infrastrutture, simili ai comuni pali dell'illuminazione, ma che in realtà fungeranno da stazioni di ricarica per i droni.

Sì, avete capito bene. I droni svolgeranno un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle strade. Grazie ai dati che raccoglieranno, il sistema sarà in grado di fornire informazioni in tempo reale ai conducenti su tutto ciò che devono sapere, come le condizioni della strada e variabili ambientali importanti, tra cui le condizioni meteorologiche, l'umidità e l'inquinamento atmosferico.

I pali fissi, a loro volta, forniscono un sistema Wi-Fi che consente agli utenti di rimanere sempre connessi a Internet durante gli spostamenti. In questo modo, i messaggi possono essere inviati direttamente allo smartphone di ciascun conducente o al sistema di navigazione integrato nel veicolo. Allo stesso tempo, il sistema può ricevere il feedback dai conducenti stessi attraverso il proprio sistema di bordo.