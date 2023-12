Soluzioni di Backup Aziendale

Nonostante la loro scarsa frequenza, le organizzazioni si imbattono spesso in situazioni o incidenti che possono causare la perdita di dati. Questa perdita può ostacolare direttamente le operazioni di un'organizzazione, sia che si tratti di una perdita di dati su piccola scala che di un volume sostanziale di informazioni.

Per mitigare questi rischi, è indispensabile che le aziende stabiliscano meccanismi o sistemi che le proteggano da tali eventi. Una delle strategie più convenienti e sviluppate è il backup efficace di dati e informazioni, utilizzando applicazioni che li memorizzano in luoghi sicuri per il successivo recupero in caso di necessità.

Naturalmente, per essere veramente utile a un'azienda moderna, una soluzione di backup dovrebbe offrire anche qualcosa di più delle semplici funzioni di backup di base. Ci sono molti altri vantaggi che le soluzioni di backup possono offrire alle organizzazioni, tra cui vantaggi generali e funzionalità più specifiche.

Essere una soluzione affidabile è la caratteristica principale di qualsiasi software di backup. Una soluzione di backup competente deve garantire l'esecuzione delle operazioni di backup e ripristino in modo coerente e completo, evitando qualsiasi perdita o omissione di dati e informazioni.

La capacità di adattarsi ad ambienti diversi è una necessità anche per le soluzioni di backup, poiché molte organizzazioni utilizzano tecnologia, hardware e software di vari tipi, produttori e piattaforme, compresi sistemi operativi, applicazioni e database diversi. Lo stesso vale per la capacità di controllare questi ambienti diversi. A questo punto, un equilibrio tra semplicità e completezza nell'amministrazione delle soluzioni di backup è praticamente una necessità. Dovrebbe incorporare utility e strumenti di facile utilizzo come parte dell'applicazione, consentendo agli utenti con diversi livelli di competenza di gestire, configurare, amministrare e monitorare efficacemente i dati.

Una scalabilità sufficiente è un fattore piuttosto importante al giorno d'oggi, poiché molte aziende tendono a crescere a un ritmo molto veloce e spetta alle soluzioni di backup tenere il passo con loro. E anche in questo caso, una soluzione può essere in grado di scalare fino alle dimensioni dell'azienda, ma anche offrire un prezzo estremamente elevato per questo tipo di espansione, rendendo l'intera soluzione meno che utile per le aziende più piccole con budget limitati.

Il tema della scalabilità porta alla luce anche un'altra importante caratteristica: la possibilità di configurare le operazioni di backup e ripristino a diversi livelli. Una gestione semplice delle attività di backup che soddisfi anche tutti gli standard e i requisiti dell'azienda è un enorme vantaggio per qualsiasi soluzione in questo particolare mercato.

Una soluzione di backup che esegue un singolo thread per tutte le sue operazioni non è più accettabile al giorno d'oggi, poiché la complessità complessiva del sistema di gestione dei dati interni di un'azienda media richiede l'esecuzione di più operazioni di backup contemporaneamente. Si tratta di una funzione molto difficile per sua natura, in quanto richiede più spazio di archiviazione ed è molto più impegnativa per le specifiche hardware rispetto al software di backup a thread singolo, ma il risultato finale vale lo sforzo.

La gestione dei dati nel suo complesso è diventata molto più importante e difficile che mai in ambito aziendale ed è piuttosto logico aspettarsi capacità di gestione dei dati adeguate da una soluzione di backup aziendale. È possibile archiviare un backup praticamente ovunque, dall'archiviazione su disco tradizionale e dai dispositivi NAS/SAN all'archiviazione su cloud, all'archiviazione online e alle unità a nastro. Pertanto, la possibilità di accedere ai dati di backup in qualsiasi momento, indipendentemente dal luogo in cui sono archiviati, è una funzionalità molto utile.

L'argomento della gestione dei dati riguarda anche un'altra importante caratteristica che una soluzione di backup deve avere: il cosiddetto versioning. Il versioning è la capacità di memorizzare e gestire più copie precedenti degli stessi dati, prontamente disponibili per l'utente finale quando necessario. Ci sono tre ragioni principali per cui il versioning non è più una funzione opzionale ma una necessità al giorno d'oggi:

Varie normative legali



Conformità agli standard di qualità (ISO)



Conformità alla metodologia (ITIL)



I backup aziendali vengono regolarmente presi di mira da ransomware e malware, per cui proteggere i dati di backup è importante quanto proteggere la fonte dei dati originali. Uno degli approcci più noti alla sicurezza dei dati è l'utilizzo della crittografia per tutti i backup dei dati, sia a metà trasferimento che a riposo. Naturalmente, la crittografia da sola non è in grado di risolvere tutti i potenziali problemi in una volta sola, ed è per questo che un sistema completo di sicurezza dei dati deve essere incluso in una soluzione di backup competente.

La sicurezza dei dati è un argomento molto complicato e lo diventa ancora di più se si considera che in questo settore c'è una forte richiesta di integrazione con i dispositivi mobili. La possibilità di monitorare le operazioni di backup e ripristino utilizzando un telefono o un tablet è una caratteristica che oggi ci si aspetta più o meno da qualsiasi soluzione di backup aziendale.

Dovrebbe essere facile capire che la scelta di una soluzione di backup competente non è così semplice come potrebbe sembrare. Ci sono decine di fattori e caratteristiche diverse che devono essere considerate in anticipo, dalle capacità di gestione dei dati di base all'elenco dei sistemi operativi o degli ambienti supportati.