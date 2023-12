Sony Music Italy, in collaborazione con Soul Food Promotions, presenta AFROTEQUE

Sony Music Italy, in collaborazione con Soul Food Promotions, ha dato vita ad AFROTEQUE, un progetto pioneristico volto a promuovere in Italia la musica africana contemporanea.

Questa iniziativa non è solo un tributo alla ricchezza musicale del continente africano, ma anche un impegno a costruire una connessione tra il pubblico italiano e la musica afrobeats & amapiano, aprendo le porte all’incontro di diverse culture, alla scoperta di nuovi suoni e di talenti straordinari.

Oggi l’impatto della musica afro contemporanea è più che mai visibile in tutto il mondo. Artisti come Wizkid, Davido, Tyla, Burna Boy, Black Coffee, Rema vengono firmati dalle più prestigiose label internazionali e spopolano con la loro musica anche nelle classifiche americane ed europee portando l’afrobeats e l’amapiano a diventare veri e propri fenomeni culturali a livello globale.

Una generazione incredibile di artisti africani che è riuscita ad affermare la propria identità in tutto il mondo, costruendo ponti con la diaspora sia in Europa che in America; non stiamo parlando solo di successo discografico ma di un trend che sta spopolando nei club di tutti i paesi, avvicinando un pubblico sempre più trasversale.

«Il concetto di world music appartiene ormai al passato, la musica africana fa ora parte a tutti gli effetti della scena pop internazionale. Il nostro obiettivo è quello di supportare questo movimento anche localmente con un progetto a lungo termine che possa creare opportunità per i nostri artisti e la loro musica» Manuel Nicoli, Head Of International Frontline Sony Music Italy

Sony Music Italy e Soul Food Promotions sono già al lavoro per portare in Italia i nomi più interessanti della scena e poter offrire loro un ecosistema in grado di supportarli nella crescita al di fuori del loro continente.