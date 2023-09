Soverato parte il conto alla rovescia per la nuova edizione de “La Notte Bianca”

Tutto pronto a Soverato per la “Notte Bianca 2023”. Torna l’evento più atteso dell’autunno che, dopo il fermo imposto dalla pandemia, è pronto a rianimare la lunga notte del 30 settembre.

Dal Tramonto a Mezzanotte sono decine gli eventi che vivacizzeranno i vari quartieri di Soverato con proposte capaci di soddisfare tutti i gusti. L’amministrazione comunale in collaborazione con L’associazione dei Commercianti, dopo la chiusura del cartellone degli eventi estivi, rilancia le proposte per destagionalizzare le visite in città e lo fa con un evento che porterà in riva allo Ionio nel ruolo di madrina, l’ex miss Italia Manila Nazzaro.

Sarà lei il trait d’union degli spettacoli che partiranno dalle 19.00 per protrarsi per tutta la serata. E l’entusiasmo è già alle stelle per il ricco cartellone di appuntamenti. Dalle prime indiscrezioni si conferma il ritorno a Soverato di Marco Marzocca e del suo cabaret che porterà in scena il suo personaggio più amato: quello di Ariel il Filippino.

Spazio poi alla musica con il complesso bandistico Città di Soverato, gli spettacoli a cura delle scuole di danza cittadine, le ghiotte proposte dell’area dedicata allo street food senza tralasciare i concerti di band emergenti, le esibizioni degli artisti di strada con la “Otto più band”, le proposte per gli amanti dei balli di gruppo e le iniziative che caratterizzeranno l’area sport in cui sarà possibile assistere e partecipare alle iniziative delle associazioni di pugilato, arti marziali, minibasket. Tante le location coinvolte con la Comac ancora una volta casa delle proposte culturali e delle esposizioni degli artisti locali.

Tutto per poi proseguire con i dj set che accompagneranno gli avventori nel tour dei locali aperti fino a tarda notte.

Una notte di divertimento e di shopping sfrenato con l’apertura notturna dei negozi soveratesi che proporranno per l’occasione scontistiche dedicate.

Un evento imperdibile che svelerà nei prossimi giorni tutti i particolari di un’iniziativa che si propone come punto di aggregazione sociale e come un’importante opportunità per il rilancio della cultura, del commercio e del turismo territoriale.