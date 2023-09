Spalletti: nuovo CT dell'Italia dopo Intesa con Gravina nonostante questioni Legale

Spalletti, nuovo ct dell'Italia grazie all'accordo con Gravina

L'accordo è stato raggiunto dalla Figc: Spalletti, ex tecnico del Napoli, è il prescelto. Nonostante aspetti l'opinione legale, è pronto a confrontarsi con De Laurentiis.

Gravina ha fatto la sua scelta, Spalletti ha dato il suo assenso, riducendo il suo stipendio per favorire l'intesa. Ora diventerà il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Riguardo alla possibilità di pagare la penale di circa 2,6 milioni a De Laurentiis (che diminuisce di 250 mila euro ogni mese), questa decisione sarà presa in futuro o affidata ai suoi avvocati. Questi ultimi ritengono che l'accordo, non essendo più legato al Napoli, la non concorrenza con un club di Serie A e la questione della riservatezza possano esentarla dal pagamento.

Diversi pareri legali pro-veritate sono stati esaminati per trovare la soluzione migliore. Samuele, il figlio di Spalletti e avvocato, ha seguito la separazione da De Laurentiis dopo il trionfo in campionato. I rischi e la possibilità di procedere in tribunale sono stati valutati attentamente, anche se questa eventualità coinvolgerà solo Napoli e Spalletti, senza coinvolgere la Federcalcio come terza parte estranea.