Spedizioni online in Italia e all’estero? I vantaggi di Io Invio, il servizio di Poste Italiane

Se vuoi spedire comodamente da casa, senza bisogno di uscire per andare in posta, Io Invio è il servizio di spedizioni di Poste Italiane perfetto per te: puoi effettuare spedizioni di pacchi, plichi o buste con pochi clic, da pc, smartphone o tablet, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I costi delle spedizioni partono da un minimo è 6,90€ e variano in base al peso del pacco.

Il corriere di Io Invio, entro 24 ore dall’ordine, passa gratuitamente a ritirare il pacco a domicilio. Nei tre giorni successivi, ma spesso entro 48 ore, il destinatario avrà tra le mani il pacco.

Io Invio comunque non si limita al territorio italiano: oltre alle spedizioni nazionali è possibile spedire pacchi di peso fino a 30 kg anche all’estero, con prezzi diversi che variano da paese a paese.

I tempi di consegna del pacco, per quanto riguardano le spedizioni internazionali, variano dai 2 ai 5 giorni lavorativi (giorni festivi esclusi), a cui vanno aggiunte le tempistiche dei servizi postali locali; le spedizioni effettuate con Io Invio, che come abbiamo già anticipato fa parte del gruppo Poste Italiane, beneficiano di codici di tracciabilità internazionali e di pratiche doganali semplificate, permettendo a tutte le spedizioni verso paesi fuori dall’UE di arrivare a destinazione in tempi più rapidi.

Molto utile per spedizioni internazionali, la possibilità di una quota assicurativa è uno dei servizi extra più apprezzati e utilizzati di Io Invio, così come la possibilità di pagamento in contrassegno e la consegna al piano o su appuntamento (anche in orario serale).

Come creare un account personale con Io Invio

Come utilizzare questo servizio di spedizioni online? Entrare nell’universo di Io Invio è semplicissimo.

La prima cosa da fare è registrarsi su ioinvio.it, creando così il proprio account personale. Per farlo è sufficiente compilare il form on line oppure, in alternativa, fare la prima spedizione tramite la sezione “Spedisci il tuo pacco”.

Messo l’ordine nel carrello riceverai, a conferma della registrazione, una email sulla tua casella di posta e tutto ciò che serve per accedere al tuo profilo (in primis una prima password provvisoria che servirà per il primo accesso).

Effettuando poi il primo login all’area “il mio profilo”, potrai cambiare e personalizzare la password: un’email che riceverai nella tua casella confermerà la procedura appena compiuta. L’username corrisponde all’indirizzo email usato per creare l’account.

Se pensi di aver dimenticato la password niente panico: clicca su “Password dimenticata” nel pannello di login, inserisci l’indirizzo email con cui ti sei registrato e il codice di controllo a fianco. Riceverai così una nuova password che sostituirà senza problemi la precedente.

E per ordinare le spedizioni? Nulla di più semplice: basta compilare i campi relativi al pacco (tra cui il peso) che si intende spedire e indicare l’indirizzo di mittente e destinatario. A questo punto il sistema elabora i dati e mostra immediatamente il costo della spedizione, dopodiché si sceglie se completare o meno l’ordine.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento (a meno che non abbiate scelto il contrassegno) Io Invio accetta carta di credito (circuiti American Express, Mastercard, Diners, Visa), carta prepagata (come PostePay) e PayPal. Il pagamento diverrà effettivo quando il corriere avrà preso in carico il pacco dal mittente: significa che l’importo sarà addebitato solo quando il corriere di Io Invio avrà preso fisicamente in carico la spedizione.

Ora il gioco è fatto, non resta che aspettare il corriere comodamente a casa e monitorare sul sito il percorso del pacco fino alla consegna al destinatario!