Sprint M5S-PD per i sottosegretari, oggi le nomine in CDM, slitta il taglio dei parlamentari

ROMA, 12 SETTEMBRE - Corsa contro il tempo di M5s e Pd per chiudere entro oggi la lista di viceministri e sottosegretari del governo, come chiede Conte. Tensione tra i pentastellati. Da sciogliere il nodo degli incarichi a Palazzo Chigi. Intanto, slitta l'ultimo voto per il via libera alla legge sulla riduzione dei parlamentari. Se ne riparlerà a ottobre, con l'accordo anche dei 5Stelle. Nel Pd, invece, dubbia sulla riforma elettorale proporzionale, dopo lo stop di Prodi e Veltroni. 'Il maggioritario è l'unico sistema che assicura stabilità di governo', ha detto il professore.