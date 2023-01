Stadio Ceravolo, incontro tra Us Catanzaro e Amministrazione comunale, i dettagli

CATANZARO, 13 GEN. - Si è tenuto questa mattina, a Palazzo De Nobili, un incontro tra i vertici dell’US Catanzaro, rappresentata dal presidente Floriano Noto e dal direttore generale Diego Foresti, e quelli del comune capoluogo.

Alla presenza del sindaco Nicola Fiorita, dell’assessore ai lavori Pubblici Raffaele Scalise, del dirigente alle Grandi Opere Giovanni Laganà e del presidente della I Commissione Gregorio Buccolieri, la società giallorossa ha inteso portare all’attenzione dell’ente le problematiche relative allo stadio “Ceravolo”, struttura che presenta alcune criticità le quali metterebbero a rischio la disputa di un campionato di categoria superiore.

L’US Catanzaro e l’Amministrazione comunale, consapevoli che al momento non sussistono le condizioni per la costruzione di un nuovo impianto sportivo, hanno condiviso la necessità di approntare tutti gli sforzi necessari per far cominciare in tempo utile tutti gli interventi indispensabili per adeguare l’attuale stadio, poiché altrimenti in caso di promozione le gare dei giallorossi dovrebbero essere ospitate altrove. Il che – hanno convenuto tutti – sarebbe una grande sconfitta per la città.

La società esprime soddisfazione per gli impegni assunti dal Comune in questo incontro e rimarrà collaborativa affinché, qualunque sia l’esito del campionato, il “Ceravolo” possa diventare, già dalla prossima stagione, un impianto più funzionale ed efficiente.