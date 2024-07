Calcio: Ternana - Catanzaro, lotta per la sopravvivenza e la gloria. Match ai Raggi X

TERNI - Il prossimo confronto tra la Ternana e il Catanzaro si prospetta carico di tensione e di implicazioni significative per entrambe le squadre. Mentre la Ternana cerca disperatamente di migliorare la sua posizione in classifica, trovandosi attualmente al 17° posto con 37 punti dopo 36 partite, il Catanzaro ha mostrato un rendimento più solido, occupando il 5° posto con 60 punti.

Forma recente delle squadre

- Ternana: Nella corrente stagione di Serie B, la Ternana ha vinto 9 partite, ne ha pareggiate 10 e ne ha perse 17, con un bilancio di gol fatti e subiti di 41-50. Questo suggerisce una certa difficoltà nel mantenere una difesa solida, il che potrebbe essere un fattore critico nell'incontro imminente.

- Catanzaro: Contrariamente, il Catanzaro ha mostrato maggior coerenza, con 17 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Il loro attacco sembra più incisivo con 58 gol fatti, mentre la difesa ha subito meno reti rispetto alla Ternana, con un totale di 46 gol subiti.

Scontri diretti

Gli scontri diretti passati tra queste due squadre mostrano un interessante equilibrio con risultati che spesso superano il margine dei 2.5 gol:

- Ultimi Incontri: L'ultimo incontro ha visto il Catanzaro vincere per 2-1 a casa contro la Ternana in Serie B il 27 agosto 2023. Anche gli incontri precedenti hanno mostrato una tendenza a risultati ad alto punteggio, con molteplici partite che hanno superato i 2.5 gol.

Aspetti arbitrali

Per l'imminente partita, Francesco Fourneau di Roma sarà l'arbitro principale, affiancato dagli assistenti Domenico Palermo e Nicolò Cipriani, con Matteo Canci come IV ufficiale. Il VAR sarà gestito da Lorenzo Maggioni, assistito da Orlando Pagnotta. Questi dettagli arbitrali possono avere un'influenza significativa sulla partita, dato il ruolo critico che il VAR ha assunto nel calcio moderno.

Prospettive e predizioni

Data la pressione sulla Ternana per evitare la retrocessione e la lotta del Catanzaro per un posto nei play-off promozionali, questa partita promette di essere combattuta e potenzialmente ricca di gol. Se il Catanzaro mantiene la forma mostrata finora, potrebbero avere il margine necessario per superare la Ternana, ma come dimostra la storia degli scontri diretti, il risultato potrebbe facilmente pendere in entrambe le direzioni.

In conclusione, questo confronto non è solo una questione di punti ma anche di orgoglio e storia, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il proprio valore sul campo.





Tre squalifiche in vista del match

Il giudice sportivo della Serie B ha diramato il comunicato in seguito alle gare della diciassettesima giornata ritorno del torneo cadetto. Per i rossoverdi sarà squalificato nella gara Ternana-Catanzaro il difensore Gabriele Boloca, espulso per somma di ammonizione nella partita contro il Sudtirol. Una giornata di squalifica anche per team manager Mattia Stante, per essere, al 47' del secondo tempo, uscito indebitamente

dall'area tecnica. Squalificato per un turno anche il centrocampista del Catanzaro Dimitrios Sounas, arrivato alla quinta ammonizione in stagione, il greco salterà quindi la gara del Libero Liberati.