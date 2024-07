Calcio al via prevendite biglietti Ternana-Catanzaro: promozioni e informazioni dettagliate

Ternana-Catanzaro: tutti i dettagli sulle prevendite e promozioni esclusive per il match del 5 maggio

TRNI - In vista dell'emozionante sfida calcistica tra Ternana e Catanzaro, prevista per domenica 5 maggio 2024 alle 15:00 allo stadio "Libero Liberati" di Terni, sono state attivate diverse modalità di prevendita per accontentare tutti i tifosi.

Prevendita per i tifosi della Ternana

1. Disponibilità dei Biglietti: I tagliandi per assistere alla partita sono disponibili presso le ricevitorie VivaTicket.

2. Modalità di Acquisto: I botteghini dello stadio apriranno il giorno del match dalle 9:00, mentre sarà possibile ritirare gli accrediti a partire dalle 11:00.

3. Promozione Esclusiva: Una promozione speciale è riservata ai possessori della card Club 1925, utilizzabile tramite l'app “Noi Ternana”. Questi tifosi possono accedere a una tariffa ridotta di 5 euro per le curve (Est-Viciani, Nord e Sud), i Distinti A e B, e la Tribuna B.

4. Dettagli sulla Promozione: Per attivare la promozione, è necessario inserire il codice coupon ricevuto attraverso l'app “Noi Ternana” sul portale di VivaTicket. È importante notare che da oggi fino al giorno della partita non sarà possibile sottoscrivere nuove card Club 1925.

5. Benefici per gli Abbonati: I possessori di abbonamento per la stagione corrente che sono anche sottoscrittori della card Club 1925 hanno diritto a un biglietto omaggio per qualsiasi settore disponibile.

Prevendita per i tifosi del Catanzaro Clicca qui per consultare l’elenco dei i punti vendita VivaTicket..

1. Acquisto dei Biglietti: I tifosi del Catanzaro potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (Curva Ovest) dalle 10:00 del 3 maggio fino alle 19:00 del 4 maggio, esclusivamente attraverso i rivenditori autorizzati VivaTicket.

2. Costo dei Biglietti: Il prezzo per i tagliandi è di 13 euro, più un costo di prevendita di 1,50 euro.

3. Restrizioni Regionali: È importante notare che i residenti della regione Calabria possono acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti e non è permesso l'acquisto di biglietti per gli altri settori.

Designazione Arbitrale

L'incontro sarà diretto dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo (sez. Bari) e Nicolò Cipriani (sez. Empoli), con Matteo Canci (sez. Carrara) come IV Ufficiale. Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni (sez. Lecco), assistito da Orlando Pagnotta (sez. Nocera Inferiore).

Con queste informazioni, i tifosi di entrambe le squadre possono organizzarsi al meglio per supportare la propria squadra in uno degli incontri più attesi della stagione. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo appassionante evento sportivo!