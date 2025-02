Talerico: Oggi è il giorno del risveglio.

Oggi è il giorno del risveglio. Un brutto risveglio, poiché la morte di un figlio è per un genitore un atto contro natura, ma lo è per ciascuno di noi a prescindere dal diretto coinvolgimento.

Il dolore per una tale dipartita terrena è immenso, lacerante ed insopprimibile, poiché si viene saccheggiati della propria esistenza, anzi del senso della propria vita.

Ti passa davanti ogni atto, ogni istante che hai dedicato alla persona cara o che avresti potuto dedicarle.

Ti passa davanti la cruente realtà di non poter più rivedere quegli occhi, quel sorriso, di non poter sentire più la voce di tuo figlio, di non poterlo più abbracciare.

Chi purtroppo deve affrontare il dolore della perdita di un figlio vuole soltanto un abbraccio silenzioso, che non ha bisogno di parole e di disvelare perché sia successo.

Al papà Mario ed alla mamma di Francesco dico davvero con affetto e sincera vicinanza che da oggi ed ogni giorno sapranno portare con loro il meraviglioso mondo di quel figlio che non c'è più, poiché questo lo renderà eterno, oltre la vita terrena ed ogni attimo di sua assenza si trasformerà in un atto di amore diffuso e, che sarà di esempio per chi in vita non ha la fortuna di cogliere l'essenza dell'amore verso un figlio o verso un genitore.

Si dicono tante cose, quando qualcuno non c'è più.

Un genitore anche se perde un figlio, continua a sentirlo accanto, non smette mai di pensarlo, di sognarlo, poiché la stessa inesorabile lontananza terrena lo rende profondamente vivo.

Tutto questo è struggente, ma vero. Ci toglie il respiro.

Si dice che un giorno ci rivedremo e che da quel giorno non ci lasceremo più.

Al Papà ed alla mamma di Francesco consegno questo ultimo messaggio di speranza che ci consente di dare un senso alla vita, anche quando siamo costretti a celebrare un addio.

Leggi anche

Antonello Talerico

Consigliere Regionale Forza Italia