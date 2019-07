Tav: Lega, opera fondamentale, domani sì definitivo all'opera

ROMA, 23 LUGLIO - "La Tav, come abbiamo sempre sostenuto, è un'opera fondamentale per l'intero Paese e sarà fatta per rendere più veloci i collegamenti internazionali e dei pendolari, alleggerire il traffico su gomma delle merci, abbattendo l'inquinamento. Il cantiere va avanti ed è un'importante vittoria della Lega. In questo anno, abbiamo lavorato anche per abbattere i costi a carico dell'Italia e siamo riusciti dell'importante obiettivo di rivedere i rapporti con l'Unione europea in termini di spese.



Ora avanti tutta su Tav e su tutte le opere minori accessorie, indispensabili per rendere questa infrastruttura davvero efficiente. Dopo le parole di stasera del premier Conte, domani al question time in aula, ci aspettiamo il definitivo sì all'opera perché il Paese non può più aspettare". Lo dichiarano il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, e il responsabile Infrastrutture Edoardo Rixi.

Fonte immagine (Il Post)