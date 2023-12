Tennistavolo Norbello: di nuovo Giornata Paralimpica nel Guilcer per l'ottava volta

NORBELLO, 30 NOVEMBRE 2023 - Sembra ieri, eppure sono già otto edizioni. La Giornata Paralimpica nel Guilcer ripropone il suo spumeggiante cliché dove la disabilità si fonde in un unicum di perfetta eccentricità in sintonia col mondo circostante. La presenza dei piccoli discenti provenienti dalle scuole di Norbello, dal resto del Guilcer e oltre, favorisce e stimola un’aggregazione spensierata dove lo sport campeggia con i suoi valori indissolubili portatori di allegria e sana competizione. Come sempre il Tennistavolo sarà la disciplina principe, d’altronde la società padrona di casa ha sviluppato in 25 anni un settore che annovera realtà invidiabili a livello continentale e una pratica paralimpica del tennistavolo avviata per prima in tutta l’isola. Ecco che allora la forza propulsiva di un apparato societario affiatato e sempre a passo con i tempi è ben rodata nell’accogliere in via Azuni anche i rappresentanti di diverse federazioni sportive, con il patrocinio del CIP Sardegna. Negli anni i tecnici specializzati chiamati in causa a dispensare nozioni e dimostrazioni pratiche, hanno sperimentato quanto mettersi in vetrina amplifica la diffusione del messaggio paralimpico. E a giovarne in questo caso sono le comunità distanti dalle realtà metropolitane che abbisognano di continui pungoli affinché nuove persone si possano relazionare con pratiche dispensatrici di diversivi, emozioni, e opportunità di confronto agonistico a carattere nazionale e mondiale.

Lo schema del vivace villaggio in miniatura caratterizzerà gli scenari di una palestra molto capiente che ospiterà fra le altre cose il torneo “Ping-Pong Sardegna” per la dodicesima volta consecutiva. Potrà concretarsi grazie anche alla collaborazione della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), ormai una habitué nel piccolo borgo del centro Sardegna.

Di nuovo presenti, la scherma, la pesistica, gli scacchi, il calcio balilla paralimpico, i giochi da tavolo in lingua sarda messi a disposizione dalla casa editrice Damoela e l’attività all’aria aperta con dimostrazioni in handbike (Atletica in carrozzina) attorno al parco sportivo circostante.

Ha ufficializzato il suo arrivo a Norbello un testimonial paralimpico d’eccezione, il Campione del Mondo di Para Trap (Tiro a volo) Oreste Lai.

“Ringrazio gli istituti comprensivi scolastici e le federazioni che mai ci fanno mancare il loro supporto indispensabile per la buona riuscita di una manifestazione – dice il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – come sempre molto dispendiosa sul piano fisico, mentale e organizzativo, ma puntualmente pronta ad inorgoglirci per il forte impatto emotivo sprigionato tra i presenti. Sarà una bella giornata di sport e crescita per tutti”.

I cancelli della Palestra Comunale norbellese si apriranno venerdì primo dicembre 2023 alle ore 9:00.

Nella foto: Il pongista paralimpico Mauro Mereu insegna la disciplina ad una piccola allieva (Foto Martina Mura)