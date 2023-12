Tennistavolo Norbello: il derby col Muravera in A1 femminile e la fame di punti

NORBELLO, 1 DICEMBRE 2023 - Nel bel mezzo degli eventi norbelliani che caratterizzano il periodo più bello ed intenso della società giallo blu, si crea uno spazio anche la normale routine costituita dai campionati nazionali e regionali. Sabato pomeriggio si chiude il girone d’andata della A1 femminile con la palestra di via Azuni, spogliatasi velocemente dai costumi che l’hanno abbellita in occasione della Giornata Paralimpica nel Guilcier, ritorna sobriamente, ma sempre in versione multi color come nei desideri del suo presidente, all’assetto normale. Ma non durerà molto, perché le valorose braccia dirigenziali continueranno a modellare i propri muscoli nell’azzimarla nuovamente per il grande ritrovo dell’8 dicembre 2023, quando il pavimento sarà calpestato da campioni, e spettatori curiosi di vederli contendersi un montepremi di 4800 euro come da regolamento del TOP 12 assoluto femminile e maschile. Il Trofeo Internazionale Città di Norbello n. 14 è questo e anche altro perché durante la giornata, satura di volitive o roteanti palline dall’ addomesticamento più o meno complesso, ci sarà lo spazio dedicato alla cultura con la presentazione del libro “Danzando sotto la pioggia” di Stefano Floris e la premiazione del Concorso Fotografico “Obiettivo Tennistavolo” giunta alla tredicesima edizione.

Agli appassionati non rimane scegliere a che ora puntare le scarpe verso il polo sportivo dell’accogliente borgo guilcerino durante la festività dell’Immacolata. I cancelli sono aperti dalle 9 fino alle 21.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 2 dicembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Ad Muravera TT 0 0

NORBELLISSIME CHIAMATE A FARE GLI STRAORDINARI

Entrambe alla caccia della prima vittoria stagionale hanno puntato sulla pista russa per irrobustire gli organici in un campionato sempre più baciato dalla presenza di star internazionali.

Due punti separano le contendenti e per l’allenatore ospite Michael Oyebode sarà un nuovo ingresso da ex visto che in passato lo ha fatto vestendo altre tute. Può contare su una rosa composta da Olga Vorobeva,(75%), Roxana Ana Maria Istrate (50%), Olga Vishnyakova (37,5%), Miriam Carnovale (33,3%), Giulia Cavalli e Valentina Roncallo. I due pareggi sono stati ottenuti col CIATT Prato e il Quattro Mori.

In casa Tennistavolo Norbello il tecnico Domenico Colucci non scioglie la prognosi in attesa di modellare la formazione migliore. Certo è che dopo i due punti di penalizzazione che hanno riportato le Norbellissime a quota zero, sarebbe importante ricominciare daccapo con una prestazione maiuscola.













Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Sesta giornata di andata Domenica 03 dicembre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello A.S.D. Tennis Tavolo Guilcier Ghilarza 0 0

SCONTRO ZONALE MOLTO SENTITO

Due paesi attaccati, un derby con le racchette che si perpetua da venticinque anni. Sfida apparentemente impari per via di una classifica agli estremi. I padroni di casa con un solo punto in cinque gare, il Ghilarza è secondo con 6 punti e ancora imbattuto. Per i giallo blu sono a disposizione Eleonora Trudu, Martina Mura, Maurizio Muzzu, Roberto Bosu e Peppe Mele.

Nella foto da sx Alexandra Falarz, Domenico Colucci e Veronica Mosconi