Tennistavolo Norbello: per l'Immacolata c'è il Trofeo Internazionale

NORBELLO, 6 DICEMBRE 2023 - A Norbello il grande sogno continua. È ormai da quattordici stagioni che il suggestivo e dinamico paesino del Guilcer mette in moto il suo ineguagliabile apparato ospitale per accogliere campionesse e campioni del tennistavolo mondiale. Accade normalmente di vedere gare d’alto livello grazie alle due locali formazioni di A1 maschile e femminile. Ma l’asticella si solleva ulteriormente quando si avvicina la festa dell’Immacolata e di conseguenza una nuova intelaiatura del Trofeo Internazionale “Città di Norbello”, sempre pronto a richiamare interpreti d’élite, come nel caso di questa edizione n. 14. Dopo l’emozionante gara tra Nazionali femminili (italiana e portoghese) dello scorso anno, nel centro Sardegna le migliori specialiste e specialisti di provenienza mondiale, gravitanti in Italia e non solo, sono stati attratti anche dal montepremi allettante di 4.800 Euro che movimenta il TOP 12 Assoluto femminile e maschile. Il torneo federale, che ha preso corpo con la collaborazione della Federazione Italiana Tennistavolo, può vantare nomi di assoluto prestigio; ed infatti la platea norbellese è in fibrillazione perché come già accaduto lo scorso anno torna da queste parti la ex Niko Stefanova, protagonista della finale scudetto del 2014, più in forma che mai da quando decise, proprio indossando per la seconda volta la maglia giallo blu, di riaprire il capitolo pongistico dopo sei anni di stop. Ma i tifosi sardi in genere esulteranno anche per l’arrivo di Johnny Oyebode, atleta della Nazionale assoluta maschile che gioca nel campionato tedesco. Sono solo due invitanti assaggini di una doppia competizione che nella palestra comunale si svilupperà per una decina di ore ininterrottamente a partire dalle ore 10:00. Per i curiosi più titubanti è forse utile ribadire che nonostante si assista ad un grande evento sportivo l’ingresso sarà gratuito.

Come da tradizione il presidente del sodalizio autoctono Simone Carrucciu ha sguinzagliato le sue conoscenze per allestire un programma di supporto che potesse concedere anche momenti culturali, staccati momentaneamente dal contesto prettamente agonistico. Oltre ad aver reclutato il noto giornalista sportivo dell’Unione Sarda, Carlo Alberto Melis, che microfono in mano spiegherà passo, passo le evoluzioni del Trofeo, ha strutturato un’appendice letteraria, prevista alle ore 14:30, con la presentazione – recital del libro di Stefano Floris dal titolo “Danzando sotto la pioggia”, edito da Santelli. L’autore, presente a Norbello, si è reso protagonista assieme alla compagna Tiziana Nuvoli (anche lei di scena in via Azuni) di tour a tema, in giro per il mondo, trasmessi dall’emittente televisiva isolana Videolina, meglio conosciuti come Floris e Nu. Tra incontri e vissuti personali caratterizzanti il percorso esistenziale del protagonista, emerge l’anima del sardo che conserva intatti i suoi valori anche se vive lontanissimo dalla madre patria. Ma il lettore resterà particolarmente colpito dalle sensazioni che Floris ha metabolizzato nelle sue peregrinazioni in Africa, continente capace di provocare scompensi interiori a chi è abituato ad essere succube del consumismo occidentale.

Di seguito sarà fase finale del Top 12 Assoluto con gli incontri ad eliminazione diretta e relativa solenne premiazione con la presenza delle Autorità sportive e non solo.

Info nel sito web www.trofeocittadinorbello.it