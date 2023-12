Tennistavolo Norbello: sconfitta preventivata in A1 femminile in casa del CIATT Prato

NORBELLO, 28 NOVEMBRE 2023 - La domenica scivola via in maniera quasi anonima sotto l’aspetto dei risultati ma dietro ogni esperienza di squadra è forte la componente aggregante che fa di questo sodalizio una bella realtà dai risvolti umani benefici uniti a quelli della cordiale e pacifica convivenza.

Nessun dramma quindi per la sconfitta a Prato arrivata con una formazione rimaneggiata che ha trascorso un bel pomeriggio durante il quale si sono visti sprazzi di bel gioco con l’italo armena Gohar Atoyan che sebbene assorbita dagli impegni familiari e lavorativi non dimentica come in passato la racchetta fosse una sua fedele e soddisfacente compagna.

Si gioisce pure in Lombardia per il primo successo stagionale della A2 paralimpica del duo Mereu-Manfredi.

L’emblematico testa coda di recupero della C2 conferma lo strapotere de La Saetta e il momento sempre no dei giallo blu che però registrano il risveglio agonistico di capitan Maurizio Muzzu, destatosi con una non scontata doppietta.

Per il presidente Simone Carrucciu una domenica mediamente impegnativa in attesa del gran finale dicembrino: “A casa del CIATT ci abbiamo provato ma loro disponevano di un assetto più forte del nostro e il risultato è giusto; ma aggiungo una nota di merito per le nostre ragazze che col pronostico non a loro favore sono riuscite a districarsi bene”. Si complimenta anche con i paralimpici Max Manfredi e Mauro Mereu: “Bravi, alla fine l’impegno premia”. E poi si scalda le mani in attesa dei grandi eventi: “Si comincia venerdì 1 con la Giornata Paralimpica nel Guilcer e poi l’8 dicembre col Top 12 maschile e femminile dotato di accattivante montepremi in occasione della quattordicesima edizione del Trofeo Internazionale Città di Norbello. Ci saranno anche dei belli eventi collaterali. Attendiamo una copiosa partecipazione”.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Terza giornata di andata Domenica 26 novembre 2023 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Le Badie-Via Augusto Righi 75 - Prato

CIATT Prato Tennistavolo Norbello 4 1

CIATT VITTORIOSO, MA A TRATTI SUBISCE LE NORBELLISSIME

Le padrone di casa hanno approfittato subito della situazione favorevole per ottenere il primo successo stagionale. Opportunità rimandata per le guilcerine costrette a giocare con una formazione rimaneggiata senza nessuna delle tre straniere titolari. Dalla A2 si fa viva Gohar Atoyan che lascia da parte qualsiasi preoccupazione e gioca da spensierata, dando qualche rompicapo alla più quotata Giorgia Piccolin che vince il primo set ai vantaggi e con meno patemi d’animo gli altri due. Veronica Mosconi non manca l’occasione per ottenere il momentaneo pari imprimendo la supremazia sulla giovane esordiente Caterina Angeli. Martina Mura si arrende alla ex Chiara Colantoni, una delle migliori specialiste italiane in circolazione e Veronica Mosconi si batte alla sua maniera per contrastare la azzurra altoatesina ma la impensierisce fino ad un certo punto. Gohar ruggisce anche opposta a Colantoni alla quale strappa il secondo parziale e la mette in apprensione nel successivo; poi il crollo finale e gli applausi per aver mostrato tanta grinta e nessun timore reverenziale.

“La partita era già difficile in partenza – dice l’italo armena Gohar Atoyan – ma ho cercato di dare il meglio di me e infatti sono molto contenta di come ho giocato perché avevo il timore di fare brutta figura. Sinceramente non mi aspettavo di esprimermi così bene e di dare fastidio in diversi frangenti sia a Giorgia, sia a Chiara. Con Giorgia abbiamo sorriso a fine gare perché gli spigoli e le retine mi hanno aiutato a restare in partita, ma questo aspetto non intacca la mia soddisfazione personale. Un po’ di rammarico ce l’ho per aver perso il terzo set ai vantaggi contro Chiara a cui ho recuperato tre palle set e dove pure io ne ho mancata una. Sono molto dispiaciuta per Veronica perché gioca molto bene: non ha dato scampo ad Angeli e secondo me aveva molte chances anche contro Giorgia. Il gioco della avversaria ha forse fatto la differenza per via del minor numero di errori commessi, ma Giorgia è molto brava e si è visto anche in questa circostanza. Martina ha fatto quel che poteva fare ma purtroppo si è trovata di fronte Chiara che non le ha permesso di farle esibire il suo gioco migliore. Ma in definitiva siamo contente di come è andata a finire”.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Secondo concentramento Domenica 26 novembre 2023 Ore 09:30 – 11:30 – 13:30

Sede di Gioco Palasport di Mazzano - viale Mazzini 73 - Mazzano (BS)

Parva Domus – Asd TT Marco Polo Tennistavolo Norbello 3 0 Tennistavolo Norbello Ediman - Ad TT Saronno 0 3 Asd Fiamma Mico Riposto Tennistavolo Norbello 2 3

VINCERE SERVE TANTO

A furia di giocare insieme è arrivato anche un successo per la coppia paralimpica del Norbello. Parola a Max Manfredi: “A Brescia è continuato il buon affiatamento con il mio compagno Mauro Mereu. Nella prima gara abbiamo affrontato i padroni di casa perdendoci per 3-0 in quanto nettamente più forti. La successiva è stata ancor più proibitiva con i capi classifica del Saronno composto da due giovani molto, molto forti, uno dei quali milita in serie C2. Nonostante il risultato netto passivo, abbiamo offerto delle buone prestazioni sia nei singoli, sia soprattutto nel doppio durante il quale abbiamo dato veramente del filo da torcere. Nell’ultima sfida vittoria di misura sul Riposto con un singolo a testa vinto da me e Mauro; la differenza l’ha fatta il doppio dove abbiamo stradominato permettendoci di conquistare i nostri primi due punti in classifica. Siamo in attesa dell’ultimo concentramento di febbraio e nei nostri obiettivi ci sono almeno altre due vittorie”.













Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Recupero quinta giornata di andata Domenica 26 novembre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello A.S.D. T.T. La Saetta 2 4

SEMPRE PIU’ GIU’ MA MUZZU SI RISVEGLIA

Il successo ottenuto in via Azuni permette alla formazione saettina di distanziare di ben tre lunghezze le immediate inseguitrici. Vittima di turno la formazione norbellese che dalla capolista dista ben otto punti, ma questo è il dato meno importante. Semmai il soggiornare all’ultimo posto della graduatoria sta diventando una triste abitudine. Intanto si registra la doppietta di capitan Maurizio Muzzu e non è poco se si considera che è riuscito ad imporsi su due prospetti interessanti come Carboni e Melis. Ma per dare una spinta concreta il suo apporto non basta. Questa volta né Roberto Bosu, né Peppe Mele sono riusciti a contrastare i primi in classifica. Ci sono ancora nove giornate per risalire la china.