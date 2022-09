Terremoti: Magnitudo 3.9 e repliche su costa ovest epicentro Nocera Terinese (Cz)

CATANZARO, 17 MAR - Paura ma nessun danno nella zona della costa ovest della Calabria, tra le province di Cosenza e Catanzaro, interessate nella notte da una sequenza sismica la cui scossa più forte è stata di magnitudo 3.9. Dalla Protezione civile regionale che, da subito, è stata in contatto con tutti i sindaci dei comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro, tra Lamezia Terme e Amantea, non sono stati segnalati danni a persone o cose.



A Nocera Terinese, Falerna, nel catanzarese, Serra d'Aiello e Cetraro nel cosentino la gente è scesa in strada ma tenendosi a debita distanza per le prescrizioni legate al contrasto all'emergenza coronavirus e, qualcuno, ha deciso di trascorrere la notte in auto.

