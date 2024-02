Terribile incidente nella notte: 2 vittime e 4 feriti gravi

ROMA, 25 GEN. - Tragedia notturna nel cuore del Villaggio Prenestino, zona periferica sud-est di Roma, dove un grave incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro, le cui condizioni sono gravi. Al momento, le autorità stanno conducendo approfondite indagini per comprendere le circostanze dell'incidente.

Il drammatico episodio si è verificato in via Fosso dell'Osa, quando una Smart Forfour ha improvvisamente perso il controllo, scontrandosi violentemente prima con un albero e successivamente con un veicolo in sosta, finendo per ribaltarsi più volte. Entrambe le persone a bordo dell'auto hanno perso la vita, trattandosi di un uomo di 46 anni e un giovane di 20 anni, entrambi di nazionalità egiziana.

Le altre quattro persone coinvolte nell'incidente, anch'esse di nazionalità egiziana, sono state soccorse prontamente dal personale medico del 118 e trasportate in diversi ospedali della Capitale con codice rosso, indicando la gravità delle loro condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtinio della Polizia Locale, i quali stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi. Un particolare focus è dedicato all'identificazione delle persone a bordo dell'automobile coinvolta, tutte prive di documenti. L'inchiesta è in corso e mira a gettare luce sulla sequenza degli avvenimenti che hanno portato a questa tragica perdita umana e ai gravi ferimenti delle altre persone coinvolte.