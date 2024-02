Tina e Milo: gli Ermellini di Taverna (CZ) conquistano il palco di Sanremo - Video

Sanremo non è solo la città della musica, ma ieri sera è diventata anche la vetrina delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Amadeus, il carismatico presentatore del Festival, ha introdotto con entusiasmo Tina e Milo, due ermellini nati dalla fantasia e dal talento degli studenti dell'Istituto Comprensivo Taverna di Catanzaro. Questi personaggi sono stati ufficialmente proclamati come mascotte delle imminenti Olimpiadi invernali, e la loro presentazione ha aggiunto un tocco di magia alla serata.

Federico Barra, rappresentante degli studenti, ha avuto l'onore di introdurre i due ermellini al pubblico di Sanremo, sotto gli sguardi attenti di Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2006. Le parole di Malagò hanno riecheggiato nell'auditorium: "È il quarto anno che ci ospitate, grazie al Festival di Sanremo, grazie alla Rai e grazie Ama, il mondo olimpico vi è molto grato, sarà un grande evento". Un riconoscimento non solo alla manifestazione canora ma anche all'importanza che essa riveste come palcoscenico per eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Tina e Milo rappresentano l'eccellenza creativa degli studenti dell'Istituto Comprensivo Taverna, che con dedizione e passione hanno dato vita a questi due personaggi. Con il loro aspetto simpatico e accattivante, gli ermellini sono stati pensati per rispecchiare le qualità degli atleti olimpici: agilità, velocità e bellezza, ma anche per portare un messaggio di sostenibilità ambientale e rispetto per la natura, qualità fondamentali per le zone montane che ospiteranno le competizioni.

La serata di Sanremo ha dimostrato come la cultura, lo sport e l'arte possano unirsi in un unico, grande evento. La scelta di presentare le mascotte durante il festival ha permesso di raggiungere milioni di spettatori, diffondendo il valore olimpico e paralimpico a un pubblico vasto e variegato. Con Tina e Milo, l'Istituto Comprensivo Taverna ha tracciato un solco profondo nel cammino verso Milano-Cortina 2026, rendendo orgogliosa non solo la propria scuola ma l'intera nazione.

La strada verso le Olimpiadi invernali è ancora lunga, ma con mascotte del calibro di Tina e Milo, il viaggio promette di essere entusiasmante. Gli ermellini di Taverna sono pronti a diventare icone non solo per gli sportivi ma per tutti coloro che seguiranno l'evento, simboli di un'Italia che sa innovare e incantare, mantenendo salde le proprie radici e promuovendo i valori di uno dei più antichi e nobili eventi sportivi del mondo.