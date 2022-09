Tiziano Spada, candidato del Pd all’Ars: «Sport, promuovere la cultura del movimento e riqualificare le strutture sportive»

SIRACUSA 17 SET. - «Lo sport è vita». Ne è certo Tiziano Spada, candidato del Pd alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre, il quale aggiunge: «Se si potesse somministrare l’esercizio fisico in una pillola, sarebbe il farmaco più potente al mondo. Perciò è giunto il momento che la politica dia il giusto peso e la dovuta importanza al mondo dello sport».



Come? Tiziano Spada ha le idee chiare: «Garantendo più sport per tutti tramite la cultura del movimento, l’inclusività e gli impianti sportivi. Promuovere la cultura del movimento è infatti un bisogno non più rinviabile in quanto vuol dire favorire e sostenere un elemento di crescita sociale, culturale e civile. Ma la cultura del movimento rappresenta anche uno strumento di prevenzione della dispersione scolastica e di promozione di corretti stili di vita e un volano per l’inclusione e la diffusione della cultura del rispetto, sempre più necessarie tra i giovani anzitutto. Lo sport, insomma, unisce, abbatte le barriere, può essere uno strumento di riscatto ed è salute fisica e mentale».

Il candidato del Pd all’Ars conclude: «È quindi giunto il momento di progettare e programmare campagne di promozione del movimento e delle attività sportive per tutte le fasce d’età e nelle scuole fin dalla prima infanzia. E soprattutto di riqualificare le strutture sportive e di ripensare gli spazi pubblici e all’aperto come luoghi essenziali per la pratica dell’attività fisica e sportiva».