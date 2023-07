Tragedia a Baranello: Trattore si ribalta causando la morte di due persone. I dettagli

Tragedia a Baranello: Trattore si ribalta in provincia di Campobasso, causando la morte di due persone. Si ribalta trattore in provincia di Campobasso, due morti

In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto ragedia nei campi questa mattina a Baranello, piccolo centro a poca distanza da Campobasso.

Poco dopo le 7 un trattore si è ribaltato e due persone sono morte.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'incidente si è verificato in contrada Fonte Garile. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Le vittime sono marito e moglie, di 81 e 83 anni. Erano a bordo di un trattore con un rimorchio carico di legna che si è ribaltato. L'intervento dei soccorsi è ancora in corso e avviene con difficoltà considerato che l'incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia.