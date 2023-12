Tragedia a Botricello: Giovane di 23 anni uccide il padre a coltellate

BOTRICELLO, 27 NOV. - Una terribile tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Botricello, nel catanzarese, oggi. Un giovane di 23 anni, Alessio Cosco, ha ucciso suo padre, Francesco Cosco, 52 anni, in un drammatico episodio avvenuto in casa.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la tragica situazione è scaturita da una lite tra padre e figlio, culminata con una coltellata mortale inflitta da Alessio a suo padre Francesco. La madre del giovane era presente e ha assistito impotente a questa terribile scena. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici del 118, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

È emerso che il giovane Alessio soffre di disturbi psichici, un elemento che potrebbe avere contribuito al tragico evento. I carabinieri di Botricello e della Compagnia di Sellia Marina sono intervenuti prontamente, arrestando il giovane Alessio per omicidio.

Al momento dell'accoltellamento, padre e figlio erano soli in casa. Francesco Cosco era un muratore, mentre Alessio era in cura per problemi psichici ed era attualmente disoccupato. La lite è esplosa nella tarda mattinata, e si è conclusa con una coltellata fatale al petto di Francesco, causando una copiosa quantità di sangue sulla scena del crimine. Gli investigatori stanno verificando se siano stati inflitti altri colpi durante l'aggressione.

Dopo l'accoltellamento, sembra che Alessio abbia cercato soccorso per suo padre presso il medico di famiglia. Tuttavia, le dinamiche precise dell'evento rimangono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri e della Procura di Catanzaro.

I parenti della famiglia Cosco, residenti nello stesso palazzo, sono accorsi sul luogo del tragico episodio. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello, il servizio di emergenza 118 e l'elisoccorso. Purtroppo, tutti gli sforzi dei soccorritori sono stati inutili, e Francesco Cosco è stato dichiarato deceduto.

Il sindaco di Botricello, Saverio Puccio, ha dichiarato: "Siamo profondamente scossi da questa tragedia, che non avremmo mai potuto immaginare. Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile, considerato che la famiglia Cosco ha sempre cercato di prendersi cura del figlio, nonostante le difficoltà legate ai suoi disturbi. Siamo tutti vicini ai congiunti. La famiglia è molto conosciuta nel paese, Francesco ha sempre lavorato come muratore, mentre il figlio era seguito regolarmente per i suoi disturbi. Purtroppo, non si è riusciti ad evitare questa tragedia immane. (Ansa)