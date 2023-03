Tragedia sulle piste da sci: morte di uno sciatore travolto da valanga a Valtournenche. Oggi, una tragica valanga ha colpito la conca di Cheneil, situata nel comune di Valtournenche, a quota 2.500 metri, portando alla morte di uno sciatore. Secondo le informazioni riportate dai media locali, il malcapitato stava sciando fuoripista quando è stato travolto dalla massa nevosa.

Fortunatamente, i compagni di sci sono riusciti ad estrarlo dalla neve prima dell'arrivo dell'elicottero del Soccorso Alpino valdostano. Nonostante i soccorritori abbiano prontamente valutato le sue condizioni e cercato di salvargli la vita, il medico di bordo ha riscontrato un quadro clinico molto grave e purtroppo l'uomo non è sopravvissuto.

Secondo le ultime statistiche disponibili, le valanghe sono una delle principali cause di morte tra gli appassionati di sci e snowboard. In Europa, tra il 2010 e il 2020, sono stati registrati 579 decessi causati dalle valanghe. In particolare, la maggior parte degli incidenti è avvenuta in Austria, seguita da Francia e Svizzera.

Per prevenire questi incidenti, è fondamentale seguire le regole di sicurezza durante la pratica degli sport invernali e affidarsi a guide esperte o a istruttori qualificati. Inoltre, è importante essere sempre dotati di attrezzature di sicurezza come l'ARVA, la pala e la sonda, che possono essere utilizzate per individuare e salvare le persone sepolte dalla neve.

In conclusione, la morte dello sciatore a Valtournenche è un tragico evento che ricorda l'importanza di rispettare le regole di sicurezza in montagna e di essere sempre preparati ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.