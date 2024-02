Tragico scontro frontale sulla SP131: tre vittime in un incidente mortale a Barberino del Mugello

Incidente stradale a Barberino del Mugello, come riportato nell'articolo. Alle 16:35 circa, c'è stato uno scontro frontale tra due auto lungo la SP 131, al km 3+500, in via Del Lago. Purtroppo, tre persone hanno perso la vita a causa di questo tragico incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un uomo dalla prima vettura coinvolta, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Anche le due persone che viaggiavano nella seconda auto sono state estratte dai pompieri, ma il personale medico ha confermato il loro decesso.

Al momento, la circolazione stradale nella zona è bloccata. Sono sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, i carabinieri e il personale del 118 per gestire la situazione.