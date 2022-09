Trasporti: Simet Bus riparte, nuove tratte in tutta Italia. Presto ripristino linee sospese per Covid.

ROMA, 17 SET - Simet Bus, l'azienda calabrese a lunga percorrenza, riparte e lo fa attivando 10 nuove linee in tutta Italia. "A fronte delle ultime dichiarazioni di carattere sanitario in tema di durata della pandemia globale - afferma Daniele Smurra, responsabile commerciale - noi di Simet, abbiamo riattivato collegamenti e ampliato la rete domestica.

Stiamo ricevendo da parte dei nostri clienti una buona risposta per il lavoro svolto sino ad oggi". Infatti, l'azienda, attraverso un campione di 5.278 clienti coinvolti, ha riscontrato nel tasso di gradimento dei protocolli covid-19 attuati e i servizi resi, un risultato molto positivo per poter guardare con fiducia al prossimo autunno-inverno.

"Il numero dei passeggeri trasportati - aggiunge Gerardo Smurra, presidente Simet - da giugno a settembre di questo anno è di gran lunga inferiore rispetto al 2019, con una forbice di circa il 60%. Abbiamo subito, come tutti d'altronde, una fortissima battuta d'arresto. Le iniziative governative - continua il presidente - al momento sono state inferiori alle aspettative e, ad oggi, non si ha un quadro chiaro e delineato a sostegno del comparto al fine di adottare le normali strategie d'impresa.

Il tema del distanziamento sociale penalizza fortemente la lunga percorrenza come altri comparti del trasporto, ma tutto ciò non scoraggia la nostra voglia di continuare ad investire nel nostro principale core business". "Ed Entro brevissimo tempo - conclude Daniele Smurra - puntiamo a ripristinare il restante 20% del network, sospeso per la caduta repentina della domanda causa Covid.

Il nostro contributo, iniziato oltre 70 anni fa, per garantire quel diritto alla mobilità che da troppo tempo continua ad essere penalizzato dalla carenza di investimenti infrastrutturali nel mezzogiorno". Le nuove linee attivate in tutta Italia sono: Acri, Bisignano, Amendolara, Villa Piana, Policoro, Bergamo e Brescia, Firenze, Pisa e Genova.