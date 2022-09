Tre italiani nei comitati Continentali Ifaf

Dopo un’attenta analisi delle candidature pervenute, la Federazione Internazionale di American Football (IFAF) ha definito la composizione di due dei tre Comitati Continentali chiamati a supportare il Board e a lavorare per la promozione e la crescita del football americano in Europa. Marco Quercio, Fabio Tortosa e Barbara Allaria inseriti nei Comitati Welfare, Competition e Marketing & Commercial.

La Federazione Internazionale (IFAF) ha iniziato qualche mese fa un processo di rigorganizzazione, finalizzata a migliorare le modalità operative in varie aree chiave, puntando sul coinvolgimento e sulla collaborazione di tutte le Federazioni associate. Tre le macro aree di lavoro, Welfare, Competition e Marketing & Commercial, che andranno sviluppate attraverso le attività mirate dei rispettivi Continental Committee, ciascuno composto da non meno di 4 persone, scelte in base ad un attento processo di selezione basato sulle competenze professionali e sulle candidature proposte da ciascuna Federazione.

Grande soddisfazione per la FIDAF, che ha visto accettare tutte e tre le proprie candidature e che, quindi, da oggi lavorerà ancora più da vicino alla Federazione Internazionale per cercare di promuovere e far crescere il nostro sport in maniera più efficace e strutturata possibile in Europa: Fabio Tortosa lavorerà per il Competition Committee, Barbara Allaria per il Communication & Marketing Committee e il Dr. Marco Quercio per il Welfare Committee. Mentre Tortosa e Allaria sono già al lavoro da qualche settimana con i rispettivi colleghi (Tristan Genet – FRA, Javier Carrasco – ESP, e Christophe Olenaed – BEL per il Competition Committee, Christoph Seyrl – AUT, Gianvittorio Zandonà – (NL) e Pierre Trochet – FRA per il Marketing & Commercial Committee), il Presidente Vicario della nostra Federazione attende ancora di conoscere i nomi di chi lo affiancherà in questa avventura: IFAF sta ultimando le operazioni di vaglio delle candidature, che renderà note nei prossimi giorni.