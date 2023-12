Trionfo Ciclistico a Monterosso Calabro: L'edizione 2023 della "BEC Madonna del Rosario" Supera Ogni Aspettativa

Quasi 100 Ciclisti e Oltre 18 Associazioni Sportive Unite in una Giornata di Sport e Tradizione nel Cuore delle Preserre Vibonesi

Grande entusiasmo pervade Monterosso Calabro, un incantevole borgo situato nelle preserre vibonesi, noto non solo per il suo Polo Museale ma anche per essere annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Oggi, domenica 8 ottobre 2023, il paese è stato il palcoscenico della rinomata escursione ciclistica "B.E.C. Madonna del Rosario".

L'evento è stato magistralmente organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "I Normanni" di San Calogero, con il sostegno e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Monterosso Calabro, della Comfraternita del Santissimo Rosario, dell'Uisp Regionale Calabria Ciclismo, dell'Epli Calabria, e con la preziosa collaborazione della Pro Loco locale.

Come da tradizione, la manifestazione si è svolta in concomitanza con la Festa in onore della Madonna del Rosario, un evento che ogni anno attira un gran numero di ciclisti e spettatori provenienti da ogni angolo della regione. Quest'anno, l'edizione 2023 ha superato tutte le aspettative, registrando risultati straordinari: quasi 100 ciclisti hanno preso parte all'evento, e oltre 18 associazioni sportive dilettantistiche hanno aderito, rendendo la giornata un indiscusso successo.