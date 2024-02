Trump si paragona a Lincoln: anche a lui vietato candidarsi

Trump si paragona a Lincoln: vietato candidarsi per un'insurrezione, ma resta in vantaggio nei sondaggi

WASHINGTON, 21 DIC. - Donald Trump ha recentemente pubblicato un post su Truth, un social media, in cui ha paragonato la sua situazione attuale a quella di Abraham Lincoln nel 1860. Ha sottolineato che l'ultima volta che i democratici hanno impedito a qualcuno di candidarsi è stato proprio nel 1860, quando rifiutarono il nome di Lincoln negli stati schiavisti.

Il motivo di questa controversia è una sentenza della Corte suprema del Colorado che ha citato il 14° emendamento della Costituzione americana per impedire a Trump di candidarsi nello Stato, affermando che era stato coinvolto in un'insurrezione. Trump ha criticato aspramente questa decisione, sostenendo che i democratici ne sono i responsabili.

In risposta a questa situazione, Trump ha condiviso un sondaggio condotto da Interactive Polls. I risultati mostrano che l'ex presidente Usa è in vantaggio con il 67% delle preferenze degli elettori del Grand Old Party, mentre i suoi rivali repubblicani, Ron DeSantis e Nikki Haley, hanno rispettivamente l'11%. (Ansa)