Trump trionfa in Iowa: vittoria schiacciante e prospettive per la corsa alla Presidenza

Il tycoon supera il 50% dei voti, mentre DeSantis si assicura il secondo posto. la sfida repubblicana si intensifica.

Il magnate Donald Trump ha ottenuto una vittoria travolgente nella prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa, con oltre il 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti rispetto agli avversari. Questo risultato è particolarmente sorprendente considerando che nel 2016 si era classificato secondo nello stesso stato. Trump ha conquistato un ampio consenso in tutte le fasce sociali, eccetto nelle zone suburbane.

Nonostante le turbolente vicende che lo hanno coinvolto dal 2016, tra cui due impeachment e quattro processi penali in attesa, il tycoon ha commentato la sua vittoria dichiarandosi "onorato e rinvigorito". Durante il suo discorso ufficiale, inizialmente incentrato sull'auspicio di unire il Paese in modo bipartisan e sulle congratulazioni ai suoi sfidanti principali, Ron DeSantis e Nikky Haley, ha virato rapidamente attaccando il presidente Joe Biden. Trump ha definito Biden "il peggior presidente della storia degli Stati Uniti" e ha accusato il presidente di essere il regista dei suoi processi, definendoli "interferenze elettorali".

Inoltre, ha minacciato di "sigillare il confine col Messico contro l'invasione di criminali e terroristi", annunciando l'attuazione di "un sistema di deportazioni che non si vede in questo Paese dai tempi di Eisenhower". Biden, riconoscendo che dopo l'Iowa Trump è il favorito per la nomination repubblicana, ha avvertito che in caso di vittoria del magnate ci saranno "vili attacchi, bugie infinite e spese massicce". Nel frattempo, la gara per il secondo posto tra DeSantis e Haley è stata molto combattuta, con il primo che ha conquistato la posizione per un esiguo margine. La prossima tappa delle primarie si svolgerà il 23 gennaio nel più liberal New Hampshire, dove l'ex ambasciatrice all'Onu, Haley, potrebbe avere un vantaggio.