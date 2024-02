Ufficiale: Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Crotone una nuova era per gli squali

CROTONE – La dirigenza del Football Club Crotone ha ufficialmente voltato pagina: Silvio Baldini è stato annunciato come nuovo allenatore della squadra. La decisione arriva a seguito dell'esonero di Lamberto Zauli, avvenuto soltanto ieri, dopo una stagione di alti e bassi al comando degli 'Squali'.

La scelta di Baldini, noto per la sua lunga e variegata carriera nelle serie calcistiche italiane, è stata annunciata oggi e rappresenta un chiaro segno di rinnovamento. Il tecnico massese, con la sua grinta e carisma, è chiamato a risollevare le sorti di un Crotone che anela a ritrovare la sua identità vincente.

Mister Baldini, la cui presentazione è prevista per domani alle ore 10, si impegnerà con il club rossoblù fino al giugno del 2024. L'accoglienza del club è stata calorosa, e l'ambiente intorno al Crotone vibra di anticipazione per le nuove strategie che il neoallenatore porterà.

Nel frattempo, la società ha espresso sincero apprezzamento per l'ex allenatore Zauli, che lascia il suo incarico non senza un tributo di stima per l'impegno e la professionalità dimostrati. Gli è stato rivolto un cordiale in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Il futuro è ora nelle mani di Baldini, e la comunità rossoblù si stringe intorno al suo nuovo leader, pronto a supportarlo nella scalata verso successi che i tifosi sognano e attendono. L'avventura è appena cominciata, e l'aria si carica di aspettativa per le prossime battaglie sul campo che vedranno il Crotone protagonista sotto una nuova, promettente guida.