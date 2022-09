Un messaggio di auguri e speranza dal Polo Tecnologico di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME, 20 DIC - Il 2020 è stato un anno veramente singolare segnato da una tremenda pandemia che ha seminato terrore e morte in tutto il mondo cambiando radicalmente la vita dei cittadini sul piano sociale, economico, politico. Nella ricorrenza delle festività natalizie gli studenti della 4B del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia lanciano un messaggio di auguri e di speranza per un futuro sgombro da ombre, angosce e paure e soprattutto per il ritorno alla quotidianità in tutte le sue sequenze. E lo fanno con una lettera indirizzata ai compagni, agli studenti lametini e a tutta la comunità consci delle difficoltà del momento e della necessità di ripristinare i valori basilari della loro esistenza.

«Cara Dirigente, cari professori, collaboratori scolastici, ragazzi/alunni del Polo, con questa lettera ci tenevamo a farvi i nostri più sinceri auguri. Auguri ricchi di speranza, ossia quella di poterci incontrare al più presto all’interno del nostro istituto, affrontando tutti insieme la riapertura di quest’ultimo con gioia e serenità e finendo in tal modo anche quest’anno scolastico . Auguri con consapevolezza del fatto che durante quest’anno il mondo è un po’ cambiato e tutti noi siamo stati privati della nostra vita quotidiana. Ma tutto ciò non deve farci dimenticare chi siamo e, soprattutto, deve farci capire l’importanza della vita e di quello che abbiamo, dalla famiglia agli amici veri così come l’istruzione.

Auguri con amore, gioia e serenità che, pur nei momenti difficili, appariranno come un arcobaleno dopo una giornata uggiosa. Ad ognuno di noi manca la possibilità di poter vedere i propri compagni di classe e gli amici, manca poter festeggiare tutti insieme alle assemblee d’istituto, poter fare disastri ma anche ottimi lavori nei laboratori, manca poter seguire le lezioni come si deve e non tramite uno schermo e poter uscire stando vicini senza preoccuparsi di distanze o di dover indossare mascherine. A volte bisogna reagire, altre aspettare.

Adesso è arrivato il momento di attendere. Dobbiamo preoccuparci del nostro futuro, impegnarci e costruire un equilibrio. Purtroppo, questo brutto periodo ci ha portato via quasi un intero anno di esperienze che ognuno di noi avrebbe potuto aggiungere al proprio bagaglio. Nessuno si sarebbe mai aspettato tutto ciò, eppure è successo come un fulmine a ciel sereno. Dunque, tocca a noi, adessoessere diligenti e rispettare sé stessi ed il prossimo evitando di fare il contrario di ciò che ci viene raccomandato. Confidiamo, dunque, in questo Natale, che possa passare e finire con gaiezza in tutte le famiglie e, soprattutto, auguriamo di non cancellare i sentimenti che ci rendono umani e di conservarli per quando tutto questo sarà arrivato al termine dimostrandoli con calorosi baci e abbracci che ad oggi ci mancano tanto. Buone feste a tutti voi! E un felice e semplice fine anno 2020 e inizio nuovo anno anche per chi non crede o professa un’altra religione».

Lina Latelli Nucifero

Foto: Polo Tecnologico Rambaldi di Lamezia Terme