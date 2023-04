US Catanzaro dei record. Sabato i GialloRossi abbracciano i tifosi con il bus scoperto

L’US Catanzaro festeggerà la promozione in serie B insieme ai suoi tifosi. Sabato, dopo la sfida di Supercoppa al Ceravolo contro la Feralpisalò, la squadra saluterà i sostenitori a bordo di un pullman scoperto che partendo alle ore 20 da piazza Roma, risalirà corso Mazzini per poi attraversare l’intera città. Sarà una grande festa giallorossa che partirà dal centro storico per concludersi nel quartiere marinaro