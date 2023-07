Vettura distrutta dal fuoco nel centro storico di Catanzaro: intervento dei Vvf della sede centrale

La squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro con sede centrale è intervenuta alle ore 23.40 circa in vico Terzo Bellavista, centro storico del capoluogo, per spegnere l’incendio causato da un’autovettura.

La vettura coinvolta, una Lancia Y, è andata completamente distrutta dal rogo; le fiamme hanno inoltre danneggiato anche due automobili parcheggiate in prossimità di quest’ultima.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e delle vetture presenti nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni di spegnimento, sono iniziate le verifiche da parte dei vigili del fuoco. Al momento non sono stati rinvenuti elementi utili per risalire all'origine dell'incendio, pertanto nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Ulteriori accertamenti in corso.