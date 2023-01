VIDAS: associazione attiva nelle cure palliative dal 1982

In Italia il ruolo delle associazioni di volontariato è spesso delicato e importante, soprattutto se il campo di interesse sono le cure palliative, le quali intervengono nel momento in cui la guarigione risulta non più possibile. Ciò non significa che non ci sia altro che si possa fare, tutt’altro. Lo dimostra l’impegno di un’associazione come VIDAS nata nel 1982 con l’obiettivo di offrire la migliore qualità di vita, nel rispetto della dignità umana fino agli ultimi istanti della persona.

Se vi state chiedendo perché donare a un'associazione come VIDAS, vi raccontiamo quello che ha realizzato durante i quarant’anni, compiuti proprio nel 2022, della sua storia, da quando è stata fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano. I risultati sono stati davvero degni di nota, ma tanto resta ancora da fare, per le cure palliative, dove i volontari, che presentano una preparazione particolare, a livello tecnico ma anche emotivo ed empatico, svolgono una parte quanto mai importante nella quotidianità.

In che modo lavora VIDAS

L’obiettivo di VIDAS, fin dalla sua fondazione, è quello di assicurare ai pazienti che si trovano a necessitare di cure palliative e alle loro famiglie il massimo sostegno. VIDAS affianca figure professionali specializzate nelle cure palliative, come medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, educatori, farmacisti e molte altre ancora, valutate e definite caso per caso.

VIDAS è in grado di assicurare, a seconda delle necessità, un servizio di assistenza sia domiciliare che in reparto ma anche in hospice, per gli adulti, gli anziani e i minori. Alla base c’è sempre il principio di equità di accesso e di trasparenza, un elemento che da sempre caratterizza l’associazione.

I servizi di VIDAS

VIDAS garantisce per un piano di assistenza individuale, compresa una valutazione per quanto riguarda l’accesso alle strutture di hospice. Per quanto riguarda gli adulti, l’unità valutativa è situata presso la sede hospice Casa VIDAS a Milano ed è composta da assistenti sociali che accolgono le richieste di intervento effettuando le valutazioni necessarie, incluse quelle di tipo logistico.

Un discorso che vale anche nel caso dei minori, per i quali VIDAS ha creato nel 2015 la prima équipe pediatrica, in grado di accompagnare nel modo migliore i bambini e gli adolescenti, ma anche le loro famiglie, nelle cure palliative domiciliari. Dal 2019 è stato inaugurato il servizio di degenza Casa Sollievo Bimbi, un hospice pediatrico che ha anch’esso un accesso libero previa definizione delle soluzioni da adottare presso l’unità valutativa, esattamente come avviene per gli adulti.

L’impegno di VIDAS nelle cure palliative è, quindi, a 360°. Le strutture di hospice assicurano ambienti confortevoli, all’avanguardia dal punto di vista medico e in grado di assicurare il mantenimento di un’esistenza quanto più vicina alla normalità, al paziente e alla sua famiglia. A testimonianza di come nelle cure palliative sia importante agire a livello sanitario, sociale e psicologico con un approccio che vada nell’ottica di preservare la dignità dell’essere umano della sua unicità.