Auto Velocità Montagna. Generation Racing. Vittoria a Malegno per Gianluca Rodino

Vittoria a Malegno per Gianluca Rodino- È stata una gara eccelsa a Malegno per il Catanzarese Gianluca Rodino, che in terra Lombarda era al via del 4⁰ appuntamento del CIVM 2023.

Il Campionato Italiano Velocità Montagna, si è spostato il 27 e 28 Maggio in provincia di Brescia, dove tra Malegno-Ossimo-Borno si è svolto il 52⁰ Trofeo Vallecamonica sull'impegnativo percorso con una lunghezza di 8.591m.

Ottima la gara per il pilota dei Tre Colli Gianluca Rodino, che su Peugeot 106 ha conquistato un doppio successo di classe RS Plus 1.4, andando a vincere prima gara 1 e poi gara 2.

Per il pilota della New Generation Racing era la prima volta al Trofeo Vallecamonica, ma di certo non si è scoraggiato davanti alla poca conoscenza del percorso e con esperienza ha saputo ben studiare nelle prove di sabato, per poi andare all'attacco nella giornata di domenica. Punti importanti in ottica campionato per il pilota Catanzarese su Peugeot 106, auto curata da RG Motorsport di Raffaele Quaranta e con il pilota che è sostenuto da partner come Studio Rubino, lg Engineering e Climamarket.

Gianluca Rodino nel post gara: "Sono molto soddisfatto della gara che abbiamo fatto, in un percorso non facile e allo stesso tempo bello da affrontare. Devo dire che tutto è filato liscio, questo ci ha permesso di fare una domenica perfetta e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Era la mia prima volta a Malegno e sono rimasto colpito in maniera positiva dal percorso stesso. Ora la concentrazione va su Ascoli, dove saremo presenti tra qualche settimana e speriamo di ripeterci. Ringrazio tutti i partner che mi sostengono in questa avventura, ringrazio la scuderia New Generation Racing e non per ultimo Raffaele Quaranta con RG Motorsport per l'ottimo lavoro svolto sulla macchina come al solito."

Foto: Giuseppe Rainieri(Si prega di citare la fonte)