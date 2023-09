XX Festival d’autunno, Gianmarco Carroccia travolgente. Le canzoni senza tempo di Lucio Battisti infiammano il pubblico dell’arena del Teatro Comunale di Soverato

È difficile trovare parole che possano descrivere le emozioni che ieri sera l’arena del Teatro Comunale di Soverato ha regalato al pubblico presente grazie a Gianmarco Carroccia. Secondo appuntamento della ventesima edizione del Festival d’autunno - partita come si suole dire con il “botto”, con il concerto di Loredana Bertè -, il concerto di Carroccia ha proposto al numeroso pubblico soveratese i più grandi successi di Lucio Battisti, nell’ottantesimo anno della sua nascita.

Il pregio di Gianmarco Carroccia è quello di offrire ai suoi spettatori le stesse atmosfere e una presentazione dei brani pressoché identica, anche nelle tonalità originali, a quella di Lucio Battisti, grazie anche a una incredibile somiglianza fisica oltre che vocale. Con la benedizione di Mogol – Giulio Rapetti, co-autore di gran parte dei testi di Battisti -, Carroccia fa così rivivere le atmosfere di quei brani che tutti conoscono e che hanno fatto da colonna sonora agli amori giovanili, e non solo, come ricordato proprio oggi da Beppe Severgnini sulle colonne del Corriere della Sera in un suo omaggio all'autore di “Mi ritorni in mente”.

Così è stato anche ieri sera con una scaletta che andava da “Emozioni”, che dava il titolo allo spettacolo, a “I giardini di marzo”, “Dieci ragazze”, “Acqua azzurra acqua chiara”, “Un’avventura”, “Una donna per amico”, “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, Carroccia ha saputo coinvolgere il pubblico che si è lasciato andare in canti a squarciagola, con un continuo dialogo, scherzoso, giocando molto sulla conoscenza a menadito da parte di tutti dei testi, letteralmente e puntualmente anticipati dai presenti. Il cantautore ha pure lasciato in più occasioni che fossero loro a cantare al posto suo, facendosi travolgere a sua volta dall’immenso affetto nei confronti di Battisti che è anche suo, forte della stessa semplicità.

Nel corso della serata Carroccia ha presentato anche due suoi brani originali, uno nato dalla collaborazione con Mogol, “Un vero amore”, e il suo ultimo singolo, uscito proprio in queste settimane “Non mi spaventa tanto amare”. Sul palco insieme a lui c’erano Michele Campo al violino, Bernardino Ponzani alla batteria, Alberto Lattuada al pianoforte, Francesco Luzio al basso, Christian Vilona al sax e il soveratese Fabio Greco alla chitarra. Sul palco, poco prima degli ultimi bis, c’è stato anche il tempo per il direttore artistico del Festival, Antonietta Santacroce, insieme al sindaco di Soverato Daniele Vacca, di consegnare a Gianmarco Carroccia un omaggio del maestro orafo Michele Affidato raffigurante la statua del Cavatore, simbolo di Catanzaro.

«Siamo solo all’inizio di questo straordinario cartellone – ha detto il direttore Santacroce -. Martedì 22 avremo un altro concerto-evento del Festival d’autunno, che dopo l’inaugurazione con Loredana Bertè, propone un’altra icona di musica e di stile. Patty Pravo sarà protagonista infatti di “Minaccia bionda”, interpretando i suoi più grandi successi da “La bambola” a “Pensiero stupendo”, che l’hanno resa un personaggio unico nella musica italiana. Invitiamo il pubblico ad acquistare per tempo su Ticketone, in questi due giorni rimasti, i biglietti per assistere al concerto ed evitare così quanto accaduto al concerto della Bertè quando in tanti si sono presentati la sera stessa al botteghino, senza poter assistere al concerto già sold out».

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00