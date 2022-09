02.02.2020: una data palindroma. Un evento rarissimo per gli appassionati di numeri e cabala

Esistono 366 giorni palindromi in 10.000 anni oggi è uno di questi. Il 2 febbraio del 2020 gli appassionati di numeri e cabala sono in fermento perché è una rarità una data che non cambia se viene letta da sinistra o da destra.

In questo secolo è già successo diverse volte, come ad esempio il 10.02.2001, o ancora il 20.02.2002. Il primo febbraio del 2010 è una data palindroma come lo sono state l′11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012. Ci saranno altre 23 date palindrome in questo secolo e ce ne saranno 31 nel prossimo, dal 10.12.2101 al 29.12.2192. Poi basta per secoli e secoli: per rivedere di nuovo queste particolarissime date bisognerà attendere il nuovo millennio e precisamente il 10.03.3001.



Le date palindrome sono uguali per chi utilizza la stessa convenzione, lo stesso formato di rappresentazione. A parte Stati Uniti e Canada, ‘giorno/mese/anno’ è il formato della data più diffuso al mondo e ha origine dall’uso come incipit in documenti legali e religiosi di espressioni quali “Nel giorno secondo del mese di agosto dell’anno del Signore 1120...”. ‘Mese/giorno/anno’ è invece il formato della data principalmente utilizzato negli Stati Uniti e diffuso in Canada.

Per una casualità che non si verificava da circa un millennio, anche negli States domani sarà un giorno palindromo. Invertendo il giorno con il mese, infatti, il 2 è presente in entrambi i casi.

Si tratta di un evento rarissimo visto che per trovare un altro palindromo ambivalente bisogna tornare indietro al′11 novembre del 1111 in pieno Medioevo (11.11.1111), quando ancora la data ‘americana’ ovviamente non esisteva, mentre il prossimo sarà quello del 12 dicembre del 2121 (12.12.2121). Una data questa composta da due sole cifre, l’uno e il due che si ripetono con intervalli regolari, affascinante quanto quella del capodanno degli anni ’10 del secolo mille, un vero codice binario: 01.01.1010.



La prossima data palindroma che potremo leggere e’ quella del 12 febbraio dell’anno prossimo (12.02.2021) e gli Stati Uniti ci seguiranno con il 2 dicembre dello stesso anno (12.02.2021). Per il successivo, però, gli americano dovranno attendere un pò più di noi: il nostro giorno palindromo è il 22.02.2022 mentre oltreoceano dovranno aspettare il 2030, precisamente il 2 marzo (03.02.2030 nella convenzione Usa): stessa data palindroma che, nella convenzione del formato più diffusa, corrisponderà al mese successivo: 3 febbraio dello stesso anno (03.02.2030).



Andando ancora avanti nel tempo, i più giovani potranno assistere tra 72 anni ad un evento unico, la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092, gli appassionati di cabala e numeri si consoleranno nel vedere scritta la data 29.02.2092, mentre gli Stati Uniti dovranno aspettare il lontanissimo 9220 per leggere, secondo la loro convenzione, la stessa data (02.29.9220) molti millenni dopo.



