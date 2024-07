"1° Giugno Green" dell'Ass. Maria Madre della Redenzione: Un Successo di Educazione Ambientale per i Giovani

"1° Giugno Green" Un Successo di Educazione Ambientale per i Giovani

Si è svolto ieri, 1 Giugno, il progetto "1 Giugno Green" presso la sede dell'Associazione Maria Madre della redenzione APS, trasformata in un vivace centro di apprendimento e divertimento per circa 50 bambini e ragazzi, di età compresa tra i 4 e i 12 anni, con la presenza dei genitori. La giornata, interamente dedicata all'educazione ambientale e alla sostenibilità, ha visto i giovani partecipanti impegnati in una serie di attività, laboratori e giochi progettati per sensibilizzare sull'importanza della tutela dell'ambiente.

L’evento ha avuto inizio con una calorosa accoglienza da parte dei volontari dell'Associazione, seguita da una breve introduzione sulle attività in programma e sull'importanza della sostenibilità ambientale.

Uno dei momenti più apprezzati è stato il laboratorio di riciclo creativo, dove i bambini hanno trasformato materiali di scarto in oggetti artistici. Bottiglie di plastica, cartoni e vecchi giornali si sono trasformati in colorate sculture e utili oggetti, dimostrando come il riciclo possa essere non solo utile ma anche divertente.

La giornata è proseguita con giochi ecologici all'aperto, progettati per essere sia educativi che divertenti. Una caccia al tesoro ecologica ha visto i bambini impegnati a risolvere indovinelli per costruire il motto della giornata “La sostenibilità non è utopia e non è più rimandabile”

Il Presidente dell’Associazione, Antonio Afeltra ha espresso il Suo apprezzaamento per la riuscita dell’evento “L'energia e la curiosità che i bambini hanno portato in ogni attività sono state contagiose Dai laboratori di riciclo creativo ai giochi ecologici, ogni momento ha contribuito a creare una consapevolezza tangibile sull'ecologia. È stato meraviglioso vedere come i bambini hanno appreso divertendosi”

Con l'evento "1 Giugno Green", l'Associazione Maria Madre della redenzione APS ha dimostrato ancora una volta il suo impegno e la sua efficacia nel promuovere valori fondamentali come il rispetto per l'ambiente e la solidarietà. Guardando al futuro, l'associazione si propone di continuare a crescere, ampliando le sue attività e coinvolgendo sempre più persone.