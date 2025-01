17 gennaio fuori il video di “Fluido”: il debutto di Daniente tra generi e libertà creativa

Il 17 gennaio segna l’esordio di Daniente, al secolo Daniele Conti, con il singolo “Fluido”, in uscita su etichetta Hopeland. Questo brano rappresenta un vero e proprio manifesto artistico per il cantautore catanese, residente nella città felsinea. Attraverso testi incisivi e un sound eclettico, “Fluido” dichiara la volontà di Daniente di non essere incasellato in un unico genere musicale, ma di navigare liberamente tra diverse sonorità e stili.

La produzione del brano e del videoclip è stata curata da Antonio Giuliano (Must Rush, Ki Song Ji ecc…ecc…), noto per le sue produzioni legate alla scena club. Con "Fluido", Antonio sperimenta sonorità che vanno oltre il dancefloor, abbracciando un mix innovativo che accompagna perfettamente l’identità artistica di Daniente.

Il videoclip, in uscita contemporaneamente al brano, è stato girato tra gli studi della Hopeland a Marcianise, e alcuni dei quartieri più rappresentativi della Bologna di Daniente: Borgo Panigale, Santa Viola e Corticella. Un viaggio visivo che sottolinea l’unione tra le radici del cantautore e il suo presente, offrendo una narrazione autentica e coinvolgente.

Con “Fluido”, Daniente inaugura un percorso musicale che promette di portare freschezza e originalità nella scena pop italiana, puntando su una forte identità e una visione artistica libera da confini. Il singolo, accompagnato dal video ufficiale su Youtube, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio.

Qui il video: https://youtu.be/ivIZHZAz8-A?si=1xjCoKH-MKnRdqzV