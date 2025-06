Al Bioparco di Roma i Safari Night, le viste notturne dell’estate

Tempo di lettura: ~2 min

Tutti i venerdì a partire dalle ore 21.00

Dal 27 giugno a fine luglio il Bioparco aprirà eccezionalmente di notte il venerdì per cinque imperdibili appuntamenti con i Safari Night a partire dalle ore 21.00. Immersi nella magica atmosfera della notte, si partirà per un’avvincente visita guidata a gruppi per osservare gli animali con occhi diversi tra luci soffuse, suoni inaspettati e incontri ravvicinati. In compagnia dello staff del Bioparco, si andrà alla ricerca di giraffe, rinoceronti, zebre, macachi, lemuri, felini, pinguini, elefanti e altri animali, per scoprirne tutti i segreti più nascosti.

Prima dell’avvio di ogni tour notturno, nei pressi dell’ingresso si potrà partecipare ad uno speciale incontro ‘A tu per tu’ con rettili e invertebrati a cura dei guardiani del rettilario. Un’occasione per scoprire da vicino forme, colori e adattamenti evolutivi delle specie più affascinanti e spesso meno conosciute.

La prenotazione per il Safari Night è obbligatoria e si effettua esclusivamente on line sul sito bioparco.it. Si può scegliere tra 5 fasce orarie a partire dalle 21.00 fino alle 22.30 circa (partenze a gruppi). La durata di ogni visita è di circa un’ora e mezzo; il costo è di 15.00 Euro a persona, gratuito per i bambini al di sotto di un metro di altezza. I safari sono indicati per i bambini dai 4 anni in su.

Per le aperture serali non è possibile usufruire di promozioni, convenzioni, agevolazioni da applicare sul prezzo del biglietto o di gratuità, compresi gli abbonamenti.

Tutti i dettagli: https://www.bioparco.it/attivita-ed-eventi/safari-night-bioparco-le-visite-notturne-dellestate/

Per informazioni: [email protected].

Credit Foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco