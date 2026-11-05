Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Al Teatro Parioli approda “Pesci ad Aprile”: amicizia vera, risate e colpi di scena con I Centouno

dal 12 al 22 novembre 2026

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Per fortuna ci sono gli amici. Quelli veri, che si contano sulle dita di una mano e che non mancano mai, soprattutto quando il calendario corre veloce verso il fatidico «sì» e la testa comincia a riempirsi di dubbi, paure e perplessità.

Arriva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Parioli Costanzo, dal 12 al 22 novembre 2026, la commedia brillante “Pesci ad Aprile”.

Protagonista assoluto è un trio formidabile: I Centouno, ovvero Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, tre giovani attori legati da una profonda e autentica amicizia fin dall'infanzia.

Dopo aver inseguito con tenacia lo stesso sogno, oggi calcano alcuni tra i più importanti palcoscenici italiani collezionando continui sold out.

Nello storico teatro romano portano in scena, insieme a Francesca Anna Bellucci e per la regia di Leonardo Buttaroni, una pièce moderna e irresistibile, capace di viaggiare con naturalezza tra bilanci generazionali, riflessioni sul presente e sul futuro, rimpianti inconfessabili e segreti mai svelati, il tutto racchiuso in una centrifuga di risvolti tragicomici da capogiro.

Qual è l’unico evento nella vita in grado di far provare a un uomo gioia, ansia, voglia di vivere e fede in un futuro migliore più del matrimonio?

L’addio al celibato, ovviamente. La storia si apre ad un giorno dal fatidico “Si”.

Il futuro sposo, invece di sentirsi trascinato dall'entusiasmo e dalla gioia, è in preda ad una crisi di un profondo smarrimento.

Per fortuna, a fare da scudo, ci sono gli inseparabili amici di sempre. Inizia il conto alla rovescia e i tre si trovano a vivere le ventiquattr'ore più surreali e sconvolgenti della loro esistenza, anche per via di una curiosa "professionista" ingaggiata per animare la serata.

Tra risate travolgenti a e autentici momenti di commozione lo spettacolo mette a nudo la bellezza dei legami umani, dimostrando che nella vita non c’è rifugio migliore se non quello degli affetti e di coloro che ti conoscono da sempre.

TEATRO PARIOLI COSTANZO - VIA GIOSUE' BORSI 20 ROMA

INFO 06 543 4851

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra