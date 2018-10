Allerta Meteo: Nubifragi e allagamenti, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Come ampiamente annunciato, l'autunno, sia pure un po' in ritardo, è arrivato anche il nostro Paese. Il weekend appena trascorso ha avuto per gran parte caratteristiche quasi estive con temperature molto miti e sopra la media del periodo, ma nel corso della giornata di Domenica lo scenario è totalmente cambiato. Un'irruzione fredda dai Balcani ha infatti determinato un rapido calo delle temperature, ma anche la formazione di un vortice ciclonico nei pressi delle nostre regioni meridionali, il quale è destinato a influenzare il tempo almeno fino Mercoledì 24. Ma vediamo nel dettaglio la situazione, cercando di evidenziare le aree a rischio di forte maltempo.

L'aria fredda proveniente da Nordest, come detto, ha originato ad un mini ciclone al Sud, il quale sarà responsabile di un diffuso maltempo nella giornata di Lunedì 22, con piogge e temporali che buona parte delle nostre regioni meridionali, ma anche il medio versante adriatico: non si escludono dei nubifragi entro sera, soprattutto su Puglia, Abruzzo e Molise. Qualche fenomeno, sia pure più debole e isolato, potrà riguardare anche il basso Lazio, ma qui con tendenza al miglioramento; andrà decisamente sul resto del Paese, con più sole. Anche Martedì 23 il tempo risulterà molto perturbato con precipitazioni temporalesche diffuse sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia, specie tirrenica: attenzione ancora al pericolo di nubifragi, questa volta in particolare sulla Calabria ionica, segnatamente tra cosentino e crotonese. Sul resto del territorio nazionale si manterrà buono, salvo per residui piovaschi sul medio Adriatico. Sempre sole sui restanti settori. Dopo un inizio di settimana alquanto turbolento, la situazione è destinata a migliorare anche al Sud, con fenomeni in via di cessazione a partire da Mercoledì 24, ed ecco dunque che sul nostro Paese il tempo tornerà ad essere asciutto e stabile ovunque, con qualche lieve disturbo solamente sui rilievi alpini orientali.

Dal punto di vista termico ci siamo accorti che il clima si è notevolmente raffreddato, le temperature sono calate anche di oltre 10°C tornando così più in linea con la media stagionale. Freddo soprattutto la notte e al primo mattino, con valori ad una cifra su buona parte del Paese. Nei prossimi giorni le temperature massime sono destinate a salire lievemente, mentre quelle minime risulteranno ancora frizzanti. Ricapitolando, ci attendono due giorni di maltempo intenso al Sud, a seguire una rimonta anticiclonica, tornerà a far splendere il sole su tutto il nostro Paese. Ma attenzione, dal prossimo weekend l'Italia potrebbe tornare ad essere funestata da perturbazioni atlantiche. Di questo ne parleremo naturalmente nei nostri prossimi approfondimenti.

