Allo spazio espositivo “Experience” di Palermo la collettiva “Sospensioni-Il valore della pausa” a cura di Leonarda Zappulla. In mostra le opere di trentadue artisti

“Sospensioni-Il valore della pausa” è il titolo della collettiva a cura della dottoressa Leonarda Zappulla in programma nei locali dello spazio espositivo “Experience”, in via delle Croci 16 a Palermo.

La mostra sarà inaugurata venerdì 11 luglio alle 19:00, e rimarrà visitabile fino al 25 del mese, da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00; il sabato e la domenica, invece, solo su appuntamento.

Dopo il successo di “Visioni d’arte” a Villa Niscemi, “Experience” propone un nuovo percorso espositivo che riflette sul significato profondo della pausa.

“Intesa non come fermo – precisa Leonarda Zappulla, storico e critico d’arte, curatrice dello spazio espositivo – bensì come spazio vitale in cui rigenerarsi”.

“In un’epoca dominata dalla velocità – osserva – dalla prestazione e dal fare continuo, la pausa si rivela un gesto necessario, un atto di cura e di resistenza”.

“È in quel tempo sospeso – aggiunge – che si apre la possibilità di ascoltarsi, mettere in ordine i pensieri, ritrovare la propria direzione”.

“Le opere in mostra – spiega Leonarda Zappulla – raccontano il valore della sospensione come momento creativo e meditativo, terreno fertile da cui possono nascere nuova energia, chiarezza interiore e desideri autentici”.

“Ogni opera esposta – conclude – susciterà riflessioni sul tema con linguaggi diversi: invitiamo il pubblico a vivere la mostra come un invito a sperimentare un tempo lento, condiviso, in cui lasciarsi ispirare dall’arte per riscoprire la bellezza di una pausa consapevole e necessaria”.

In mostra gli artisti Alice Anti, Monica Antiga, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Mauro Cesarini, Lia Chia, Paolo Ciaffi, Mirco Colombo, Letizia Cucciarelli, Francesco Delli Noci, Stefania Fois, Carla Gallo, Marco Grechi - MARK, Vincenzo Luciani, Brunella Messori, Mariapace Gritti Morlacchi-GRITMO, Mara Montagna, Maria Paola Mortellaro, Maria Natali, Antonio Pallante, Riccardo Augusto Pigozzi, Concetta Polizzotto, Mario Raniolo, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Paola Salomè, Barbara Sandri, Maria Scalia, Renata Storari, Pina Sutera e Maria Velardi.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni, è possibile contattare i numeri 3281814920 e 3881677030

