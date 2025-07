Alto Adige, precipita per 150 metri durante una passeggiata: muore turista a Ortisei

Tempo di lettura: ~2 min

Tragedia in montagna a Pontives, Ortisei: turista 86enne precipita per 150 metri e perde la vita

Escursione fatale in Alto Adige: l’uomo era in vacanza con la moglie

Un’escursione nelle montagne dell’Alto Adige si è trasformata in tragedia per una coppia di turisti milanesi. Lunedì 14 luglio, in località Pontives, frazione del comune di Ortisei in Val Gardena, un uomo di 86 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 150 metri. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00, durante una passeggiata insieme alla moglie.

Escursione semplice, ma il sentiero si perde: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la coppia stava percorrendo un sentiero escursionistico facile, situato poco sopra il fondovalle. Un tracciato che, in condizioni normali, non presenta particolari criticità. Tuttavia, in un tratto ancora non chiarito, i due avrebbero smarrito la via, forse a causa del calare del buio o della vegetazione.

Nel tentativo di ritrovare la strada, l’uomo potrebbe aver perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. L’impatto è stato purtroppo fatale, e i soccorritori giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

I soccorsi: intervento complicato in una zona impervia

L’allarme è stato lanciato dalla moglie, in stato di shock, alle 20:20. Immediato l’intervento dell’elisoccorso Aiut Alpin, che ha recuperato la donna con un verricello in una zona molto ripida e difficile da raggiungere a piedi.

La donna è stata successivamente assistita da un’équipe di supporto psicologico, mentre altri soccorritori hanno iniziato le ricerche dell’uomo. Il suo corpo è stato ritrovato prima del tramonto, ma il recupero è risultato estremamente complesso: i tecnici del soccorso alpino, con il supporto dei Carabinieri, hanno dovuto calare il corpo con barella e corde lungo il versante impervio per poterlo riportare in sicurezza.

Sicurezza in montagna: l'importanza di pianificare e non sottovalutare i percorsi

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto anche le escursioni più semplici possano nascondere insidie, specialmente per persone in età avanzata. Sentieri poco segnalati, l’arrivo del buio o la mancanza di copertura telefonica possono trasformare una passeggiata in una situazione di pericolo reale.

Gli esperti raccomandano sempre di:

Informarsi sulle condizioni dei sentieri prima di partire

prima di partire Evitare escursioni nelle ore serali

Portare con sé torce, GPS e telefono carico

Informare qualcuno del percorso pianificato

