AMA Calabria, a Lamezia Terme e Catanzaro l’energia di The Black Blues Brothers

Una festa acrobatica che sfida la gravità a ritmo di musica. The Black Blues Brothers portano il loro show fatto di acrobazie e comicità al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme venerdì 31 gennaio, alle ore 21, e al Teatro Comunale di Catanzaro sabato 1° febbraio, sempre alle ore 21. L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

Lo spettacolo ci riporta ai ruggenti anni Venti, in un caratteristico Cotton Club dove The Black Blues Brothers daranno vita a coreografie fuori dal comune. Una straripante energia sembra dominare gli inservienti e il barman di questo posto, tanto da spingerli a divenire sopraffini acrobati ed equilibristi. Ogni oggetto di scena può essere usato per rendere ancora più coinvolgenti le coreografie, dai giochi col fuoco, a sedie e specchi. Tutto pur di lasciare il pubblico senza fiato.

La colonna sonora dello show è composta da travolgenti brani come “Think” di Aretha Franklin, e “Soul Man” di Sam & Dave, contenuti nel film cult di John Landis, “The Blues Brothers”. Le note musicali saranno emesse da una mal funzionante radio d’epoca che trasmetterà il rhythm’n’blues su cui prenderanno forma le incredibili coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff, con piramidi umane e salti acrobatici in questo spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunny.

Protagonisti assoluti di “The Black Blues Brothers”, saranno Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa Wambua, cinque straordinari artisti provenienti dal Kenya. Insieme sfideranno la gravità con prodigiose figure acrobatiche che riusciranno a sbalordire gli spettatori di ogni età.

La formula vincente dell’intero show è il saper mescolare stupore e comicità, che hanno già entusiasmato coloro che vi hanno assistito in tutto il mondo. Dall’Australia all’ Austria, dal Belgio agli Emirati Arabi, dalla Francia alla Germania, dal Lussemburgo all’Olanda, alla Polonia e, naturalmente, all’ Italia è stato un susseguirsi di elettrizzanti performance, acclamate dagli spettatori e dalla critica. Sul Corriere della Sera, il celebre critico Franco Cordelli ha definito lo spettacolo “La scintillante impresa dei magnifici cinque”.

L’esibizione fuori dagli schemi dei cinque acrobati è riuscita a stupire anche Papa Francesco, che li ha definiti “artigiani della bellezza”, il Principe Alberto e la Principessa Stéphanie di Monaco. In occasione di una serata che ha visto sfilare celebri star dello spettacolo dal vivo, sono stati molto apprezzati dalla Famiglia Reale Inglese, in particolar modo da Re Carlo III che ha lodato l’enorme talento degli artisti coinvolti.

“The Black Blues Brothers” è stato curato nei minimi dettagli anche grazie all’attenzione prestata nella messa a punto da David Larible, il celebre clown dei clown pluripremiato e artista poliedrico. L’alto tasso di umorismo e adrenalina non mancherà di trasmettere esaltanti emozioni al pubblico di ogni età che avrà come unico scopo quello di divertirsi.